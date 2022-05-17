В награду – поездка в «Артек»

Ум, талант и активность учеников сельской школы высоко оценила независимая комиссия. В конкурсе «Юнармия в кадре» весной 2022 года приняли участие дети из 85 регионов России! Из нескольких тысяч участников выбрали всего 100 победителей. Среди них оказались ученики 5 и 6 классов Войсковицкая школы № 2 Иван Грицкевич, Вероника Легконравова и Михаил Филиппов.

Стоит напомнить, что Войсковицкая школа № 2 создала один из первых отрядов юнармейцев в Гатчинском районе. Директор школы Е.В. Михайлова стала начальником отряда ещё весной 2017 года (движение «Юнармия» стартовало в России 1 сентября 2016 г.). На данный момент в школе обучается более 100 юнармейцев. В этом году на митинге 9 мая, посвящённом Дню Победы, у мемориала-танка в ряды юнармейцев вступило ещё 15 учащихся школы.

В «Артеке» у наших ребят 9 мая был тоже очень насыщенный день. В лагерь прибыла частичка вечного огня из Александровского сада Москвы. Ребята торжественно передавали его из рук в руки, а затем зажгли огонь памяти, который будет гореть всю V смену, которая называется «Наследники Великой Победы». Позже прошла акция «Бессмертный полк». Портреты своих прадедов привезли с собой 3288 артековцев, чтобы победители могли вновь собраться вместе и поучаствовать в торжественном шествии. Возможно, кто-то из них воевал в одном полку, а кто-то защищал именно этот полуостров Крым и смог вновь там побывать, хоть и в руках своего потомка. Вечером ребята участвовали в конкурсе исполнения военных песен. Наши ученики и здесь стали победителями. Они заняли 1 место! Подарком для всех артековцев стал праздничный салют.

Кроме мероприятий патриотической направленности у ребят проходят занятия по выбранному ими образовательному модулю: журналистика, режиссура, драматургия, операторское искусство, монтаж, сценическая речь, актерское мастерство.

Ученики Войсковицкой школы № 2 ведут активный образ жизни. Они учатся на «отлично», посещают учреждения дополнительного образования, занимаются в школьных кружках, в числе которых «Школьная газета», «Театр на английском языке», «Хор», являются участниками движений «Юнармия», «Российское Движение Школьников». Их старания не могли быть не замечены. Благодаря победе в конкурсе и обучению в лагере «Артек» ученики смогут больше раскрыть свои таланты, а также проникнуться патриотизмом, любовью к Родине, стремлением и в дальнейшем участвовать в конкурсах, ведь награда может быть столь высока!

А Войсковицкая школа № 2 гордится своими учениками, у многих есть огромный потенциал, который им ещё предстоит раскрыть!

Наталья Грицкевич