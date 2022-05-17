В списке номинантов конкурса «Золотое перо» – Юлия Лысанюк

В этом году на конкурс журналистов Петербурга и Ленобласти «Золотое перо» было подано 165 работ. Согласно Положению о конкурсе «Золотое перо», в каждой номинации представлены от двух и четырех номинантов. Они перечислены в порядке поступления заявок на конкурс.

«Гражданское общество»

- Сергей Загацкий, Серия военно-исторических и поисковых репортажей. / «Россия-Санкт-Петербург».

- Юлия Лысанюк. «Уличная скамейка для профессора богословия». / «Гатчинская правда».

- Анастасия Романова. «Люди без сорта». / MR7.

«Политика»

- Святослав Афонькин, Елена Мухаметшина, Максим Иванов. «Полковник пошел на повышение». / «Ведомости. Санкт-Петербург».

- Родион Северьянов. «Бескультурная столица». / 78 канал.

- Алеся Крупанина, Ольга Маркина. «Антиполитика». / Радио «Комсомольская правда в СПб».

«Расследование»

- -Виктор Смирнов, Андрей Карлов. «От капитана ФСИН до Эскобара». / 47news.

Татьяна Востроилова. «Жизнь, смерть и любовь Кати Иванцовой». / «Фонтанка».

- Анастасия Романова, Елена Михина. «Он выбрал из всех именно меня». / MR7.

- Александр Ермаков, Ирина Корбат. «Памфиловой не снилось». / «Фонтанка».

«Экономика»

- Леонид Романович. Серия материалов по итогам ПМЭФ. / «Санкт-Петербургские ведомости».

- Вадим Кузьмицкий, Иван Ершов, Дарья Кильцова. «Непутёвые склады». / «Деловой Петербург».

- Мария Долбиш. «Каморка Гарри Поттера и то была больше. Из трех коммуналок «нарезали» 60 студий». / «Фонтанка».

«Культура»

- Валерий Фенёв. «Роковое время». / ЛенТВ24.

- -Анастасия Бирюкова, Татьяна Беличенко. Специальный выпуск, посвященный 60-летию первого полета человека в космос. / «Петербургский дневник».

Ольга Разина. «Культурная эволюция». / Телеканал «Санкт-Петербург».

- Евгения Голубева. «МОСТЫ.ПИТЕР». / «Питер FM».

«Спорт»

- Татьяна Беличенко, Юлия Николаева, Михаил Григорьев. Спецвыпуск, посвященный Олимпиаде. / «Петербургский дневник».

- Руслан Семенеев. «Двадцать лет первым российским медалям «Зенита». / «Спорт день за днем».

- Борис Ходоровский. «Не могу представить Сашу 70-летним». / «МК в Питере».

- Александр Щерба. «Вираж судьбы. Как чемпион мира по фехтованию из Петербурга стал успешным авиапилотом». / НТВ.

«Фото»

- Валентин Егоршин. Серия работ. / ТАСС, Associated Press.

- Павел Каравашкин. Серия работ. / «Фонтанка».

«Журналистский проект года»

- Анастасия Щербакова «Мы на ты». / ЛенТВ 24.

- Юрий Щербаков «Право на жизнь». / Телеканал «Санкт-Петербург».

- Сергей Компанийченко, Фотоальбом «Санкт-Петербург в ожерелье мостов».

- Анастасия Романова, Софья Сенич. «Просто Надежда». / «Развилка».