В списке номинантов конкурса «Золотое перо» – Юлия Лысанюк
Жюри профессионального конкурса журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Золотое перо»-2021 сформировало окончательные шорт-листы по всем номинациям. Мы горды видеть в этом списке журналиста «Гатчинской правды» Юлию Лысанюк.
В этом году на конкурс журналистов Петербурга и Ленобласти «Золотое перо» было подано 165 работ. Согласно Положению о конкурсе «Золотое перо», в каждой номинации представлены от двух и четырех номинантов. Они перечислены в порядке поступления заявок на конкурс.
«Гражданское общество»
- Сергей Загацкий, Серия военно-исторических и поисковых репортажей. / «Россия-Санкт-Петербург».
- Юлия Лысанюк. «Уличная скамейка для профессора богословия». / «Гатчинская правда».
- Анастасия Романова. «Люди без сорта». / MR7.
«Политика»
- Святослав Афонькин, Елена Мухаметшина, Максим Иванов. «Полковник пошел на повышение». / «Ведомости. Санкт-Петербург».
- Родион Северьянов. «Бескультурная столица». / 78 канал.
- Алеся Крупанина, Ольга Маркина. «Антиполитика». / Радио «Комсомольская правда в СПб».
«Расследование»
- -Виктор Смирнов, Андрей Карлов. «От капитана ФСИН до Эскобара». / 47news.
Татьяна Востроилова. «Жизнь, смерть и любовь Кати Иванцовой». / «Фонтанка».
- Анастасия Романова, Елена Михина. «Он выбрал из всех именно меня». / MR7.
- Александр Ермаков, Ирина Корбат. «Памфиловой не снилось». / «Фонтанка».
«Экономика»
- Леонид Романович. Серия материалов по итогам ПМЭФ. / «Санкт-Петербургские ведомости».
- Вадим Кузьмицкий, Иван Ершов, Дарья Кильцова. «Непутёвые склады». / «Деловой Петербург».
- Мария Долбиш. «Каморка Гарри Поттера и то была больше. Из трех коммуналок «нарезали» 60 студий». / «Фонтанка».
«Культура»
- Валерий Фенёв. «Роковое время». / ЛенТВ24.
- -Анастасия Бирюкова, Татьяна Беличенко. Специальный выпуск, посвященный 60-летию первого полета человека в космос. / «Петербургский дневник».
Ольга Разина. «Культурная эволюция». / Телеканал «Санкт-Петербург».
- Евгения Голубева. «МОСТЫ.ПИТЕР». / «Питер FM».
«Спорт»
- Татьяна Беличенко, Юлия Николаева, Михаил Григорьев. Спецвыпуск, посвященный Олимпиаде. / «Петербургский дневник».
- Руслан Семенеев. «Двадцать лет первым российским медалям «Зенита». / «Спорт день за днем».
- Борис Ходоровский. «Не могу представить Сашу 70-летним». / «МК в Питере».
- Александр Щерба. «Вираж судьбы. Как чемпион мира по фехтованию из Петербурга стал успешным авиапилотом». / НТВ.
«Фото»
- Валентин Егоршин. Серия работ. / ТАСС, Associated Press.
- Павел Каравашкин. Серия работ. / «Фонтанка».
«Журналистский проект года»
- Анастасия Щербакова «Мы на ты». / ЛенТВ 24.
- Юрий Щербаков «Право на жизнь». / Телеканал «Санкт-Петербург».
- Сергей Компанийченко, Фотоальбом «Санкт-Петербург в ожерелье мостов».
- Анастасия Романова, Софья Сенич. «Просто Надежда». / «Развилка».