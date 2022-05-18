Бизнесу региона – льготные займы
Для предпринимателей Ленинградской области снижена ставка по государственным микрозаймам. Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка сообщил, что с сегодняшнего дня максимальная ставка по микрозаймам в областном Фонде поддержки предпринимательства снижена с 7% до 5%, а для приоритетных проектов, экспортеров и социальной ипотеки – до 4%.
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Решение по снижению ставок позволит стимулировать развитие предпринимательства Ленинградской области в нынешних экономических условиях.
Государственная финансовая поддержка – одна из наиболее востребованных услуг центра «Мой бизнес». На развитие бизнеса предприниматели могут получить от 50 тысяч до 5 млн рублей, самозанятые граждане до 500 тысяч рублей. В Фонде действует обширная линейка заемных продуктов. С начала года предприниматели области уже воспользовались микрофинансовой поддержкой на сумму более 200 млн рублей.
Финансовая поддержка в виде микрозаймов реализуется в области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
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