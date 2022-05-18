Наука на войне — наука побеждать

Во время Великой Отечественной войны советские ученые приближали победу наравне со всеми, помогая решить огромное число чрезвычайно трудных задач. В своем докладе «Физика и война», сделанном в 1942 году на общем собрании АН СССР, академик А.Ф. Иоффе отмечал: «Я не могу подробно рассказать о той поистине героической работе, которую ведут многие из научных работников в условиях войны. Но я лично был свидетелем того, как целая группа сотрудников в течение трех недель не выходила из лаборатории, работая там день и ночь. Иногда, свалившись, люди спали тут же, на столах, но за три недели закончили громадную работу так, что она могла быть направлена на испытания».

В глубоких научных знаниях нуждались все сферы военной промышленности. Особую роль играла физика - наука, на основании которой делаются самые разные технические разработки. Академик С.И. Вавилов писал: «...Научная громада – от академика до лаборанта и механика - направила без промедления все свои усилия, знания и умения на прямую или косвенную помощь фронту. Физики-теоретики от вопросов о внутриядерных силах и квантовой электродинамики перешли к вопросам баллистики, военной акустики, радио. Экспериментаторы, отложив на время острейшие вопросы космической радиации, спектроскопии, занялись дефектоскопией, заводским спектральным анализом, радиолокацией... Во многих случаях физики работали непосредственно на фронте, испытывая свои предложения на деле...»

Многое для обороны страны сделали ученые Ленинграда, оставшиеся в городе. Так, например, сотрудники Ленинградского физико-технического института (ЛФТИ) участвовали в создании ледовой дороги, связывающей блокированный город с Большой Землей. Об одном из любопытных случаев, связанных с Дорогой жизни, рассказал Сергей Воробьев.

Как известно, Дорога жизни пролегала по льду Ладожского озера. Во время ее эксплуатации выяснилось странное обстоятельство: лед выдерживал грузовики, которые шли в Ленинград максимально нагруженные. Но на обратном пути, когда они вывозили раненых, больных и голодных людей, то есть весили гораздо меньше, лед под машинами часто ломался, и они проваливались в воду.

Под руководством П.П. Кобеко ученые ЛФТИ провели исследования свойств ледяного покрова. Было установлено, что главную роль играет деформация льда, которая зависит от скорости движения так называемой ледовой волны и скорости транспорта. Если транспорт шел со скоростью, близкой к скорости распространения ледовой волны (35 км/ч), то даже одна машина могла вызвать гибельный резонанс и пролом льда. На основе полученных результатов ученые выработали правила безопасного движения по ладожской трассе. Ледовые аварии на Дороге жизни прекратились.

Немалый вклад в развитие радиотехнических средств и установок, предназначенных для военных целей, внес в годы Великой Отечественной войны академик А.Ф. Иоффе. Так, например, специально для партизанских отрядов он разработал так называемый термоэлектрогенератор - партизанский котелок, служивший источником питания для радиоприемников и передатчиков.

Как известно, серьезную опасность для наших военных кораблей представляли минные заграждения, установленные в начале войны гитлеровцами практически во всех бухтах и заливах. Немецкие мины были магнитными, то есть срабатывали под действием магнитного поля корабля-мишени. К решению этой проблемы были привлечены ученые ЛФТИ И.В. Курчатов и А.П. Александров, разработавшие метод размагничивания кораблей. Уже в августе 1941 года они организовали размагничивание кораблей Черноморского флота в Севастополе. Созданная ими «система ЛФТИ» была установлена на более чем ста кораблях, обеспечив им полную защиту от немецких магнитных мин.

Отдельное место в рассказе Сергея Воробьева занял атомный проект ученого, именем которого назван Петербургский институт ядерной физики — легендарного физика Игоря Васильевича Курчатова. Курчатов, как известно, одним из первых в стране начал изучать физику атомного ядра (с 1932 года). В 1940 году в его лаборатории было открыто спонтанное деление урана, но война остановила эти работы.

Во время войны Игорь Курчатов возглавил советский атомный проект. Ученому удалось в тяжелейших условиях создать уникальную научную систему, которая в кратчайшие сроки решила военную задачу по созданию ядерного оружия. Главным делом его жизни стало обеспечение безопасности страны за счет достижения ядерного паритета с США, позволившего предотвратить развязывание мирового ядерного конфликта.

Как писал академик С.И. Вавилов, советская техническая физика с честью выдержала суровые испытания войны: «Следы этой физики всюду: на самолете, танке, на подводной лодке и линкоре, в артиллерии, в руках нашего радиста, дальномерщика, в ухищрениях маскировки. Дальновидное объединение теоретических высот с конкретными техническими заданиями, неуклонно проводившееся в советских физических институтах, в полной мере оправдало себя в пережитые грозные годы».

Вклад ученых в дело Победы в Великой Отечественной войне трудно переоценить. За научные исследования, способствующие укреплению военной и хозяйственной мощи нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, государственными премиями были награждены свыше пятисот ученых.

Юлия Лысанюк