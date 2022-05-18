«Новые горизонты» - для всех

На площадках марафона, который проводит общество «Знание», обсудили технологическое, научное и цифровое развитие России, ее роль в мировой истории, спортивные победы, достижения в области финансов и культуры. Старт марафону дал первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

«Значимая часть наших встреч и работы общества «Знание» посвящены бережному изучению и сохранению нашей истории и культуры. Сейчас, когда одним из главных прорывных направлений экономики являются креативные индустрии, главным конкурентным преимуществом являются уже не природные богатства, не здания и фабрики и даже не технологии, а творческий потенциал людей. Человека, хорошо знающего историю и культуру, сложно обмануть. Мир меняется необратимо. Понятное человеческое желание «давайте немножко подождем, все вернется, как было раньше». Оно не вернется! Мир поменялся на наших глазах и продолжает меняться необратимо. Нельзя подождать. А если подождать, это означает, что этот новый мир просто будут формировать без нас с вами», ― подчеркнул Сергей Кириенко.

Марафон продолжается до 19 мая включительно. «Новые горизонты» — это более 220 часов просветительского контента и более 200 лекторов и наставников: выдающиеся государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, науки, культуры, спорта. С программой марафона можно ознакомиться на сайте мероприятия. Посмотреть лекции спикеров и поучаствовать в обсуждениях можно по ссылке. Сегодня среди участников ― Президент Российской академии наук Александр Сергеев, заведующая отделом истории Музея Мирового океана Юлия Степанчук, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, трехкратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко, первый заместитель главного редактора ТАСС Лана Самарина, директор ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин и десятки других спикеров.