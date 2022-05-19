Гатчинские призёры астрономической олимпиады

Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада - международное индивидуальное соревнование школьников 5-11 классов в решении астрономических задач. Ее участниками ежегодно становятся около 5 тысяч школьников из примерно 50 регионов России. Олимпиада входит в список олимпиад РСОШ (комплекс предметов – «астрономия», предмет ЕГЭ – «физика», олимпиада 1 уровня).

Поздравляем призеров XXIX Санкт-Петербургской астрономической олимпиады из Гатчины. Это Софья Мостовенко (5 класс), Андрей Кузьмин (7 класс), Андрей Красильников (8 класс) и Сергей Кузьмин (10 класс).