С юбилеем, Светлана Алексеевна!

Многие годы жизни Светланы Алексеевны Филатовой связаны с Кобринской землей. Сначала выпускница Кобринской школы (1961) продолжила образование в Гатчинском педагогическом училище им. К.Д. Ушинского по специальности «учитель начальных классов» (1965), затем получила высшее образование в Ленинградском государственном институте им. А.И. Герцена (1972). И опять вернулась в родную школу - учителем географии.

Уроки Светланы Алексеевны были настоящей школой педагогического мастерства для учителей. Неистощимая на всякие идеи, она могла объединить вокруг себя коллег, родителей и, главное, учеников. Сколько экскурсий и походов она совершила не только по родному краю, но и за пределами области! Череменецкое озеро, музей-шалаш В.И. Ленина в Разливе и другие достопримечательности нашей Родины. Ученики очень стремились попасть в эти походы, где они учились ориентироваться на местности, ставить палатки, разжигать костёр, учились дружить, мечтать, а еще петь песни, которые Светлана Алексеевна сама знала и пела их с ребятами. Потом на туристических слётах кобринцы не случайно занимали призовые места. Участие в таких походах принимали её дети Юля и Павел, а еще и брат Алексей, под гитару которого пели песни.

Шло время. Школа ещё была неблагоустроенной: протекала крыша, не всегда работало отопление, в актовом зале – строительный мусор …Такое «наследство» получила Светлана Алексеевна вместе со связкой ключей от кабинета директора (1983). Начались новые заботы. В решении хозяйственных вопросов помогал ее муж Дмитрий Иванович, когда не уходил в море.

По инициативе Светланы Алексеевны в школе к 50-летию Великой Победы была создана портретная галерея участников Великой Отечественной войны. Проводились встречи с ветеранами войны, ставшие традицией, которая живёт и до сих пор передаётся из поколения в поколение. Наверное, это стало прологом для создания в школе музея Боевой Славы. Светлана Алексеевна - дочь офицера Красной Армии, Афанасьева Алексея Ивановича, ветерана войны. Ее мама, Анна Петровна, после войны окончила медицинский институт, проработала много лет врачом в Кобринской туберкулёзной больнице. Сын Павел пошёл по стопам отца, окончив институт водного транспорта им. Макарова, помощник капитана, ходит по морям и океанам.

Светлана Алексеевна проработала директором Кобринской школы 21 год. Её сердце и душа связаны с Кобрино, её малой родиной. Здесь живут её друзья и одноклассники. Она часто здесь бывает.

Среди учителей Кобринской школы работают её ученики, а дочь, Юлия Дмитриевна, продолжает семейную традицию: она учитель географии и биологии.

Сейчас, когда можно уже отдыхать, Светлана Алексеевна продолжает трудиться учителем географии в Вырицкой средней школе. Её педагогический стаж - более 50 лет!

Дорогая и уважаемая Светлана Алексеевна! Поздравляем Вас с юбилеем, желаем Вам здоровья, успехов в нелёгком труде учителя, счастья семейного!

Сердце дарите своё Вы детям,

Знания и смелые мечты,

Потому что просто Вы учитель,

И с профессией такой Вам по пути!

А.И. Мельникова, ветераны образования, учителя Кобринской школы