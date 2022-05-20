Как отмечали День пионерии в поселке Сиверский

Непосредственное участие в подготовке праздника приняли педагоги и учащиеся Сиверской школы №3.

- Столетний юбилей пионерской организации не мог пройти незамеченным для нашей школы, - говорит руководитель историко-краеведческого музея при Сиверской школе №3 Тамара Мирошниченко. - Наши дети очень ответственно готовились к этому событию. Написали сценарий «Встреча поколений», посвященный ветеранам - пионерским вожатым сиверских школ. Ребята предложили объединиться в отряды - по одиннадцать человек из всех школ поселка — и собраться вокруг костра, как в те далекие пионерские годы, когда детей объединяли совместные походы, пионерские костры, военно-спортивные игры.

Идею школьников поддержала администрация Сиверского поселения, пригласив на праздник ветеранов пионерского движения Л.П. Перскову, Т.Б. Гусеву, В.А. Алексееву. Импровизированную пионерскую линейку решили провести на территории музея «Дачная столица». С приветственным словом перед участниками встречи выступил глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев.

Участников мероприятия приняли в пионеры по всем правилам пионерской организации былых времен — с построением, клятвой, сдачей рапорта, выносом знамени пионерской организации Сиверской школы №3, хранящегося в школьном музее. Знамя пионерии несли торжественно и красиво, четко чеканя шаг, перед строем школьников с красными галстуками.

Затем ребята, разделившись на команды из разных школ, приняли участие в игре «Зарница». «Пионерам» предстояло пройти станции «Спортивная», «Знание топографических знаков», «Оказание первой медицинской помощи», «Разборка и сборка автомата», «Историческая», «Экскурсия» и «Стройся и пой!»

Участие в празднике также приняли курсисты Сиверской школы третьего возраста и члены Совета ветеранов Сиверской, которые были судьями на некоторых станциях «Зарницы».

Все справились на «отлично». А потом, по окончании «Зарницы», всех «пионеров» ждала полевая кухня с солдатской кашей, игры и конкурсы, настоящий пионерский костер и песни.