«Велосипед — это символ активного образа жизни, который дарит заряд бодрости и хорошего настроения на целый день. Мы видим, что с каждым годом в акции «На работу на велосипеде» принимает участие все больше жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга. За последние годы заметно выросло количество велосипедистов в обоих регионах — это и сотрудники курьерских служб, и офисные служащие, и просто любители велоспорта. При этом велосипед сегодня используется круглогодично», — отметил председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Дмитрий Иванов, который возглавил команду велосипедистов от правительства 47 региона.

Акцию «На работу на велосипеде» сегодня поддержали во многих городах Ленинградской области.

Как отметили в профильном комитете, Ленинградская область уже несколько лет присоединяется к акции, цель которой — напомнить людям о здоровом образе жизни и призвать их заботиться об окружающей среде.