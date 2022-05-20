На работу – на велосипеде
Команда правительства Ленинградской области поддержала Всероссийскую велоакцию. Активисты областной администрации проехали по маршруту от Дома дружбы Ленинградской области по улице Шпалерной до здания администрации Ленинградской области на Суворовском проспекте.
«Велосипед — это символ активного образа жизни, который дарит заряд бодрости и хорошего настроения на целый день. Мы видим, что с каждым годом в акции «На работу на велосипеде» принимает участие все больше жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга. За последние годы заметно выросло количество велосипедистов в обоих регионах — это и сотрудники курьерских служб, и офисные служащие, и просто любители велоспорта. При этом велосипед сегодня используется круглогодично», — отметил председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Дмитрий Иванов, который возглавил команду велосипедистов от правительства 47 региона.
Акцию «На работу на велосипеде» сегодня поддержали во многих городах Ленинградской области.
Как отметили в профильном комитете, Ленинградская область уже несколько лет присоединяется к акции, цель которой — напомнить людям о здоровом образе жизни и призвать их заботиться об окружающей среде.