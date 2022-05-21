«Вершки и корешки» свободного обмена

В скверике перед городской библиотекой им. А.И. Куприна 10 мая было многолюдно: здесь проходил именно такой обмен. «Вершки и корешки» - так назвали эту акцию ее организаторы, волонтеры общественного экологического движения «Раздельный сбор в Гатчине». В рамках акции каждый желающий мог принести сюда комнатные и садовые растения, черенки, рассаду или семена, чтобы обменяться ими с единомышленниками.

Пока взрослые обменивались растениями, консультировались и делились опытом друг с другом, дети мастерили так называемых «травянчиков» - маленькие «газоны» в виде забавных игрушек.

На самом деле все очень просто, и с изготовлением «травянчика» может справиться любой ребенок. Все, что для этого нужно — древесные опилки и семена газонных трав или обычного овса. А форму для такой игрушки можно легко сделать из обыкновенного чулка. Такого «питомца» можно поселить на подоконнике, главное — не забывать периодически поливать его.

Как рассказала активист группы «Раздельный сбор в Гатчине» Мария Миронова, тема для мастер-класса была выбрана неслучайно.

- Как активисты «Раздельного сбора в Гатчине» мы пропагандируем идею вторичного использования промышленных отходов, - объяснила она. - Опилки — это промышленные отходы, которые обычно выкидывают или сжигают. А мы даем им сейчас вторую жизнь в виде такой живой игрушки.

Кстати, с результатами такого вторичного использования отходов можно было наглядно познакомиться и в мобильных «музеях» вторсырья и многоразовых альтернатив.

- Мы показываем, как можно в обычной жизни отказаться от одноразовых вещей, - говорит Мария. - Проблема мусора еще связана с тем, что в последнее время люди стали очень много использовать одноразовых предметов — одноразовые стаканчики или бахилы, например. Но вот эти, бахилы, например, сшиты из старого ненужного зонтика, и их можно использовать много раз.

Те, кто уже запасся нужными «вершками и корешками», могли утолить жажду горячим напитком из иван-чая, собранного и заготовленного в Ленинградской области. Чаепитие тоже было экологическим, и не только из-за экологически чистого иван-чая.

- Мы хотели показать, что даже на массовых мероприятиях можно обходиться без одноразовой посуды, - объяснила Мария Миронова. - Мы предлагаем чай в многоразовых стаканчиках, которые потом моем.

Участники экологического движения Гатчины проводят такую акцию уже не впервые. Как рассказала Мария, первый зеленый обмен состоялся в Гатчине в рамках фестиваля «Зеленый город» осенью 2021 года. Акция понравилась горожанам, и ее решили сделать традиционной, приурочив к самым «горячим» с точки зрения садоводов и цветоводов сезонам — весне и осени. А значит, следующий свободный «зеленый» обмен ждем уже в ближайшую осень!

Юлия Лысанюк