На Госуслугах – с рождения

Для этого в роддоме с согласия матери оформляется электронный медицинский документ о рождении ребенка, который поступит в ее личный кабинет на Госуслугах. Получив уведомление в личном кабинете, мать переходит на услугу по регистрации рождения и заполняет заявление, где указывает имя ребенка. Если ребенок родился в браке, отец согласует на Госуслугах имя ребенка.

Орган ЗАГС или МФЦ на основании поступившего заявления о рождении и электронного медицинского документа формирует в едином государственном реестре ЗАГС цифровую запись акта гражданского состояния о рождении.

У матери ребенка сохраняется возможность не оформлять электронный медицинский документ о рождении, ей предоставят его на бумажном носителе. С ним можно также подать заявление на Госуслугах или лично в органе ЗАГС или МФЦ. Таким образом, граждане, которые привыкли использовать бумажные документы, могут воспользоваться своим правом.

Напомним, сервис «Рождение ребенка» запущен на портале Госуслуг Минцифры России совместно с Минздравом, Минюстом, Минфином и ФНС России. Первая регистрация рождения на основании электронного медицинского документа о рождении зарегистрирована в органе ЗАГС Республики Саха (Якутия). Первым в России «цифровым» ребенком оказался мальчик, которого родители решили назвать Марком.