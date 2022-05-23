В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело

В отношении гражданина-должника З. в структурном подразделении Управления было возбуждено исполнительное производство. В рамках исполнения судебный пристав применил в отношении мужчины комплекс мер принудительного исполнения, в том числе вынес постановление о запрете регистрационных действий с находящимся в собственности недвижимым имуществом. Отмену данного запрета З. оценил в 50 тысяч рублей и предложил должностному лицу службы взятку. Пристав сообщил об этом в отделение собственной безопасности территориального органа принудительного исполнения.

Благодаря слаженной работе сотрудников отделения собственной безопасности УФССП России по Ленинградской области и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подразделением Главного следственного управления Следственного комитета по г. Санкт-Петербургу в отношении гражданина З. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки».

За совершённое преступление законом предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.