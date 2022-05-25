218 АРЗ обсудил планы на 2023 год на международной вертолётной выставке HeliRussia-2022

На выставочном стенде Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха были представлены организации, входящие в состав компании: «218 АРЗ», «ОДК-Климов» и «ОДК-СТАР». Во время мероприятия руководители авиаремонтного завода встретились с главами российских компаний вертолётной отрасли, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество.

«В рамках выставки были проведены переговоры с большим количеством поставщиков. В основном обсуждали планы по сотрудничеству на 2023 год», — уточнил заместитель управляющего директора 218 АРЗ Евгений Веребьевский.

ОДК показала новые высокотехнологичные двигатели ВК-650В и ВК-1600В, предназначенные для российских вертолетов. Также учебный центр ОДК презентовал программу бесплатного обучения в ведущих в вузах России для перспективных выпускников школ «Крылья Ростеха».

Международная вертолетная выставка HeliRussia проводится ежегодно с 2008 года. В ней участвуют ведущие компании вертолётной индустрии России, Европы и Северной Азии. В этом году выставка прошла 19-21 мая в Москве в выставочном комплексе «Крокус Экспо». Среди участников выставки - крупнейшие российские компании, выпускающие вертолеты, вертолетные запчасти и электронику, амуницию для пилотов, а также ведущие СМИ авиаиндустрии.

Гатчинский авиаремонтный завод осуществляет ремонт и сервисное обслуживание двигателей ТВ3-117 и ТВ2-117А (АГ). Их устанавливают на основных модификациях вертолетов Миля и Камов, а также Ми-8Т.





Софья Лобанова, пресс-секретарь АО "218 АРЗ"

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