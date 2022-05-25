Десятилетие роста и развития

Утро в здании Совета Федерации сегодня началось с гимна Ленинградской области в исполнении Симфонического оркестра Ленинградской области.

В рамках проходящих Дней Ленинградской области в холле открыта выставка «Социально-экономические достижения Ленинградской области 2012 – 2022 годов и ключевые направления развития». С экспозицией ознакомилась председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

С помощью интерактивных панелей и видеопрезентаций на выставке можно ознакомиться с ключевыми показателями развития региона с 2012 года по настоящее время по сферам – экономика, агропромышленный комплекс, промышленность и кластерная политика, логистика, туризм, экология, а также блок Команда 47. Спикеру Совета Федерации озвучили, что ВРП за период с 2012 по 2021 год составил 9,8 трлн рублей, а экономический прирост за десять лет составил 25,1%. Индекс промышленного производства вырос на 24,1% к уровню 2011 года, за десять лет объем инвестиций в основной капитал составил 3,4 трлн рублей.

Сегодня Ленинградская область производит порядка 40% продукции агропромышленного комплекса на Северо-Западе и занимает 1 место в России по производству куриного яйца – 3,5 млрд штук. На выставке рядом со стендом агропромышленного комплекса символично установлено декоративное кресло в виде яйца.

Кроме того, Ленинградская область занимает лидирующие позиции в строительстве – 5 место в России по объемы введенного жилья и 1 место по вводу жилья на одного жителя. Регион входит в пятерку самых туристически привлекательных: здесь разработано 14 уникальных экомаршрутов и реализуются проекты «Тропа 47» и «Вело 47».