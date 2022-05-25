Молодёжь! Даёшь участие на форумах!

Многие всероссийские, окружные и профильные форумы уже открыли регистрацию для участников, а это значит пришло самое время построить свой увлекательный образовательный маршрут.

Что такое форумы 2022?

В первую очередь, это огромное комьюнити профессионалов со всей страны, которые горят своим делом, хотят развиваться и развивать свой регион.

Конечно, форум, это профильная образовательная площадка, где ведущие эксперты разных областей делятся своим опытом, реальными практическими кейсами с участниками в формате живого общения.

Форум - это площадка реализации! Каждый форум имеет грантовую поддержку, а это значит, ты сможешь получить реальные средства для реализации самых ярких и необычных идей и проектов!

Хочешь попасть на форум?

Заходи на сайт: https://events.myrosmol.ru и выбери форум, который подходит именно тебе и подавай заявку!

#молодежьфорумы_smilo