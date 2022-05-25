Молодёжь! Даёшь участие на форумах!
В 2022 году с мая по октябрь пройдет Всероссийская форумная кампания, которая охватит 18 городов и более 20 000 молодых активных ребят региона.
Многие всероссийские, окружные и профильные форумы уже открыли регистрацию для участников, а это значит пришло самое время построить свой увлекательный образовательный маршрут.
Что такое форумы 2022?
В первую очередь, это огромное комьюнити профессионалов со всей страны, которые горят своим делом, хотят развиваться и развивать свой регион.
Конечно, форум, это профильная образовательная площадка, где ведущие эксперты разных областей делятся своим опытом, реальными практическими кейсами с участниками в формате живого общения.
Форум - это площадка реализации! Каждый форум имеет грантовую поддержку, а это значит, ты сможешь получить реальные средства для реализации самых ярких и необычных идей и проектов!
Хочешь попасть на форум?
Заходи на сайт: https://events.myrosmol.ru и выбери форум, который подходит именно тебе и подавай заявку!
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