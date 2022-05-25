Взял кредит на полмиллиона и отправил мошенникам

22-го мая в УМВД России по Гатчинскому району обратился 52-летний водитель из Терволово. Ему на мобильный пришло сообщение об отклонении заявки на кредит на семь миллионов рублей. Через десять минут позвонил неизвестный и представился следователем из управления Следственного комитета. Он стал рассказывать про мошеннические действия и велел ждать звонка сотрудника банка. Действительно, после этого позвонил другой мужчина – якобы из «ВТБ», представился Анатолием Сергеевичем Грищуком, сказал, что произошла утечка информации из банка. Чтобы это проверить, надо предоставить ему данные всех банковских карт.

Водитель продиктовал номер карты «Тинькофф» и назвал сумму, которая на ней лежала. После чего с этой карты произошло списание денег в размере 109 тысяч рублей. «Представитель банка» сказал, что с картой все в порядке, и водителю надо поехать в банк «ВТБ» и оформить кредит. Он послушно отправился в отделение банка на проспекте 25 Октября и взял заем на полмиллиона. Снял деньги, поехал в «Кубус» и через терминал Сбербанка перевел все 500 тысяч на номер карты, продиктованный мошенником.

Итого, ущерб составил 609 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.