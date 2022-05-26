Хотим «зебру» или «лежачего полицейского»

О состоянии детского дорожно-транспортного травматизма и принимаемых мерах по снижению количества аварий с участием детей рассказала инспектор отдела ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району Елена Зверева.

За четыре месяца на территории Гатчинского района зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет. Это на два больше, чем за аналогичный период прошлого года. Травмы в этих авариях получили 12 детей. Погибших нет.

Среди пострадавших – ученики Коммунарских школ № 2 и № 3, ученик Большеколпанской школы и один детсадовец. Все остальные – из Санкт-Петербурга, Лужского и Пушкинского районов. Только один из пострадавших детей был пешеходом и один – велосипедист, все остальные – пассажиры.

Елена Зверева рассказала о проверке школьных автобусов, о пропаганде в школах соблюдения правил дорожного движения и других мерах профилактики.

Парковка для инвалида

Как обычно, комиссия рассмотрела заявления граждан и организаций по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.

Жительница дома № 3 по улице Хохлова обратилась с просьбой оборудовать парковочное пространство для автомобиля, перевозящего детей-инвалидов.

Как заметили члены комиссии, данное обращение законно. Решено было в срок до 30 июня провести комиссионный выезд представителями отдела городского хозяйства с приглашением заявительницы для определения места оборудования парковки для машины, перевозящей детей-инвалидов, вблизи дома № 3 по ул. Хохлова. После чего до конца июля вблизи дома будет нанесена дорожная разметка и установлен знак 6.4 «Парковка (парковочное место)» с табличкой 8.17 «Инвалиды».

Также на комиссии рассматривался вопрос обеспечения безопасности при перевозке организованных групп детей с участием гатчинского комитета образования, комитета по культуре и туризму, а также спорткомитета.

Дело в том, что в марте при проверке микроавтобуса VW Crafter, организованно перевозящего группы учащихся, было установлено, что данное транспортное средство не соответствует требованиям. Отсутствует договор фрахтования, программа маршрута, список детей и назначенных сопровождающих, нет уведомления органов ГИБДД, отсутствует желтый проблесковый маячок, знаки «Перевозка детей», «Ограничение скорости» и государственный технический осмотр. Также были обнаружены технические неисправности самого автомобиля.

В связи с этим представителей комитетов, организующих групповые поездки детей, попросили руководствоваться действующим законодательством и своевременно уведомлять органы ГИБДД о таких поездках в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 года № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки детей автобусами».

Соблюдение установленных правил организации перевозки групп детей будет взято под постоянный контроль.

Активным жителям Аэродрома мешают грузовики

Пожелание активной группы жильцов комплекса «Высший пилотаж-1» оборудовать искусственные неровности перед пешеходным переходом вблизи дома № 14 на ул. Авиатриссы Зверевой осталось не удовлетворенным.

Согласно ГОСТу, в данном случае оснований для оборудования искусственных неровностей нет. Статистика ДТП с участием пешеходов на указанном участке отсутствует. В случае выявления нарушений правил дорожного движения любой гражданин вправе сообщить об этом в органы ГАИ. Заявление можно подать по почте, при личном посещении отдела ГИБДД, либо заполнив форму обращения на официальном сайте Госавтоинспекции.

Активная группа жильцов дома № 7 по ул. Новоселов хотела запретить стоянку крупнотоннажного транспорта между домами № 6 и № 7 на ул. Новоселов и у здания ГИБДД по адресу: ул. Новоселов, дом № 3-а.

Однако длительная стоянка грузового транспорта перед зданием ГИБДД не осуществляется. Большегрузный транспорт подъезжает для осмотра на получение свидетельства о допуске транспортного средства три дня в неделю: в понедельник, среду и пятницу, с 9.00 до 18.00. В остальное время большегрузы перед зданием ГАИ не стоят.

На улице Новоселов, напротив ГАИ, установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена». Притом, что машинам УБДХ приходится ездить по всей территории города и в дневное, и в ночное время. Факты длительной стоянки грузовиков в указанном районе сотрудники УБДХ не подтверждают.

Комиссия в составе председателя комитета ЖКХ, главного специалиста отдела городского хозяйства, директора УБДХ, начальника отдела по дорожному хозяйству и транспорту и депутата городского совета Сергея Павлова выедет на место в первую и вторую половину дня для установления факта стоянки грузовой техники между домами № 6 и № 7 по ул. Новоселов. Выезд будет осуществлен во вторник либо в четверг – в не приемные дни ГИБДД, до конца июня.

При подтверждении факта стоянки грузовиков на этой территории до конца августа будут установлены дорожные знаки, запрещающие стоянку грузового транспорта.

Переход к «Магниту»

Комиссии поступило обращение с просьбой оборудовать пешеходный переход либо искусственные неровности на проезжей части ул. Урицкого, вблизи магазина «Магнит», дом № 25.

Депутат Сергей Павлов обращение поддержал, так как магазин пользуется популярностью у школьников. Они часто переходят улицу в указанном месте, сокращая путь.

Тем не менее, в соответствии с утвержденными и действующими правилами организации дорожного движения на территории города Гатчина в указанном месте пешеходный переход не предусмотрен. В соответствии с ГОСТом, пешеходные переходы на проезжей части устраиваются в местах сложившейся траектории движения пешеходов на расстоянии не менее 200 м друг от друга.

Ближайшая от «Магнита» «зебра» находится на расстоянии 160 метров на перекрестке улиц Урицкого и Радищева. А при оборудовании нерегулируемого пешеходного перехода возрастает риск ДТП с участием пешеходов.

Как заметила инспектор ГИБДД Елена Зверева, у всех учебных учреждений, в том числе у Гатчинской школы № 1 на ул. Володарского, 32, утверждены паспорта безопасности и безопасные маршруты движения учащихся «Дом – школа – дом». Дети должны придерживаться этих маршрутов, установленных правилами дорожного движения.

Таким образом, комиссия вынесла решение, что оборудование пешеходного перехода либо искусственных неровностей вблизи магазина «Магнит» на ул. Урицкого, 25, нецелесообразно.

Екатерина Дзюба