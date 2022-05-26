На фабрике «Узор» выткали картину с бабушкой и Знаменем Победы

История про бабушку облетела Россию месяц назад. Пожилая женщина перепутала украинских солдат с российскими, решив, вероятно, что территория перешла под контроль России, и вышла им навстречу с красным флагом. Они же растоптали Знамя Победы Советской Армии. Пожилая женщина пристыдила националистов, чем вдохновила тысячи людей по всей России. Она стала для россиян настоящим символом смелости и достоинства. Ей посвящают картины и графические изображения, арт-объекты и сувениры, в соцсетях проходят флешмобы.

Коллективу вырицкой фабрики «Узор» поступил штучный заказ на картину из Москвы.

- Работали с удовольствием, сегодня эта бабушка в России -легендарная личность, – делится президент АО «Узор» Иван Козлов. – По технологии у нас на полотне выходит три картины. Одну отправили в Москву заказчику, а две оставили в Вырице – повесили около фабричной проходной и в нашем магазине. Людям нравится. Будут заказы – готовы делать еще.