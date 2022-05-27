Гостей области приглашают попробовать «Ленинградское меню»

В регионе создали гастрономическую карту, которая укажет путешественникам, где попробовать местный мед под жужжание пчел, «Суворовскую» похлебку на месте трудовых подвигов генералиссимуса Александра Суворова, корюшку в городе, основанном Петром Великим, крендель под стенами средневекового замка и олудь в вепсской глуши.

Местная кухня удивит даже гурманов — в «Ленинградском меню» есть и ладожские пельмени с еловым маслом, и сканцы с пшенной кашей, и вепсская яичница, и маринованная минога, а также большой выбор напитков — копорский чай, тосненский сидр, копорский кальвадос и многие другие. При этом, выборгский крендель и ивангородская минога внесены в государственный реестр географических указаний и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, как официальные региональные бренды.

Гастрономическую карту региона можно найти во всех филиалах Информационно-туристского центра Ленинградской области и на туристических выставках.