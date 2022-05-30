День славянской культуры в Сиверском

Перед началом концерта гостей фестиваля ждали мастер-классы по разным творческим техникам: кружевоплетению, изготовлению кукол-оберегов и цветов из изолона.

Праздник славянской культуры открыл глава Сиверского поселения А.В. Макаров, который поприветствовал его участников и пожелал им творческих успехов и энтузиазма. Фестиваль собрал в одну большую дружную творческую команду хоровые, вокальные, танцевальные коллективы, которые с удовольствием делились друг с другом своим творчеством. Зрители принимали на «ура!» всех исполнителей, горячо приветствовали их и благодарили за искренность и мастерство.

Традиционно большую творческую помощь в организации и проведении фестиваля оказали руководитель АНО «Планета добра» Л. Е. Ржеусская и ведущая праздника - хормейстер хорового коллектива «Оредеж» Е.П. Мелешина. Все руководители коллективов и авторы выставок были награждены благодарностями за участие от СККЦ «Юбилейный».

Славянский фестиваль – всегда незабываемое событие в культурной жизни Сиверского городского поселения. В уютной, наполненной добротой и вниманием атмосфере представители старшего поколения с удовольствием общаются друг с другом, а лучшая почва для общения - совместное творчество, которому возраст не помеха.

Источник: группа ВК «Сиверский «Юбилейный»