«Горячая линия» по вопросам взыскания алиментов
1 июня 2022 года с 10:00 до 17:00 часов в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области будет организована работа «горячей линии» по вопросам взыскания алиментов на содержание детей.
Рубрики: Общество
Граждане смогут напрямую задать должностным лицам Управления вопросы о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, расчёте задолженности по алиментным обязательствам, а также о мерах, применяемых к неплательщикам алиментов.
Вопросы можно задать, позвонив с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 часов по номеру телефона 8 (812) 630-35-36.
Посредством «горячей линии» можно не только получить квалифицированную консультацию, но и сообщить о новых обстоятельствах, таких как наличие дополнительного дохода у должника, приобретённое им имущество, а также сообщить сведения о месте нахождения должника, находящегося в исполнительном розыске.
Пресс-служба УФССП России по Ленинградской области
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