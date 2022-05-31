Ленинградская область — Китай: сотрудничество продолжается

Китай является лидером среди торговых партнеров Ленинградской области как по экспорту, так и по импорту. Отмечается значительный рост товарооборота региона с Китайской Народной Республикой.

«Для нас партнеры из Китайской Народной Республики всегда были и остаются самыми надежными и знаковыми. Мы бережем наши отношения, с уважением относимся к их позиции и всегда будем сохранять приверженность народной дипломатии, которую считаем в современных условиях одной из основ развития международных отношений», — сказал Александр Дрозденко.

В рамках российско-китайских перекрестных годов целые комплексы мероприятий были посвящены обменам в таких областях как культура, наука и технологии, работа с молодежью.

Подчеркивая важность развития взаимных связей, госпожа Генеральный консул объявила о планах Китайской Народной Республики по восстановлению прямого авиационного сообщения и упрощению оформления китайских виз для россиян.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы взаимодействия в сферах межрегионального сотрудничества, экономики и инвестиций, культуры и туризма, образования, спорта и работы с молодежью. Среди планов ― поддержка взаимовыгодного продвижения продукции двух стран на международных рынках, интеграция экономик двух стран в цепочку поставок продукции и товаров, организация бизнес-миссий в регионы-партнеры.

Стороны отметили, что встреча проходит в знаковый год: в 2022 году исполняется 95 лет Ленинградской области, а также 30 лет сотрудничеству Ленинградской области и провинции Хэбэй, с которой регион ведет подготовку целого комплекса мероприятий. Александр Дрозденко подчеркнул, что хотя пандемия и нарушила совместные планы по выступлениям ленинградских артистов, стороны намерены наверстать упущенное в культурном обмене. Симфонический оркестр Ленинградской области планирует выступление в КНР. В свою очередь область приглашает китайских друзей на празднование 95-летия региона.