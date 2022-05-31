Ситиферма будущего, встречи с чемпионами и квизы о здоровом образе жизни: 1 июня состоится Фестиваль детства и юности «Большая перемена»

Ожидается, что мероприятие посетят более 8 тысяч гостей: участники «Большой перемены», Российского движения школьников, «Юнармии» и других детских и молодежных организаций, педагоги-наставники и родители, участники проекта «Битва хоров» и кастингов, а также представители ведущих российских компаний и эксперты в сфере науки, культуры, образования, спорта, волонтерства и предпринимательства.

На площадке Кружкового движения НТИ участников Фестиваля ждет интерактив от проектов и партнеров Кружкового движения и Национальной технологической олимпиады, которые познакомят всех желающих с технологиями будущего. Здесь можно будет узнать, как тестируют системы компьютерного зрения беспилотных автомобилей, увидеть игру роботов в шашки, создать ситиферму будущего, принять участие в мастер-классах по управлению квадрокоптерами и попробовать себя в роли пилота на авиасимуляторе, узнать, как создается 3D-модель и печатается на 3D-принтере, а также сыграть в игры, где можно строить города мечты и искать ответы на актуальные технологические вызовы.

Участники Фестиваля смогут принять участие в тематическом квизе от Российского Красного Креста. В рамках квиза их ждет шесть раундов вопросов – об истории организации, безвозмездном донорстве, навыках оказания первой помощи и здоровом образе жизни. Победители получат памятные призы.

Российское общество «Знание» развернет на ВДНХ просветительский лекторий, где гостей ждут восемь часов непрерывного эфира из павильона «Космос» – интеллектуальный контент от топовых спикеров на актуальные темы, репортажи о событиях и прямые включения с главной сцены фестиваля. Здесь участники смогут послушать и пообщаться с представителями ведущих российских компаний и вузов, руководителями волонтёрских организаций и детских движений, артистами, спортсменами, космонавтами, журналистами и государственными деятелями.

На площадке ВОО «Дети всей страны» участники социального проекта «Команда Звездный Десант» проведут ряд мотивационных встреч. Актриса Ева Авеева, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Марина Голядкина, чемпионка мира и Европы по скелетону Елена Никитина и чемпион России по рукопашному бою Эльдар Кенкерли расскажут свои истории успеха, а также проведут фото- и автограф-сессии. В рамках «100 вопросов взрослым» Павел Занозин поговорит с ребятами на тему «Современные медиа: как достичь успеха подростку». Завершит интенсив основатель проекта «Команда Звездный десант» Злата Чепурная, которая проведет с участниками встречу на тему «ЗОЖ – стиль жизни или дань моде?».





#Большаяпеременасмило