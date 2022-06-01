Борьба за Песчанку продолжается!

История вопроса

С 2006 года земельный участок, на котором находится исторический парк «Песчанка» на берегу реки Оредеж в Рождественском поселении, находится в собственности ООО «Пенаты». Вид разрешённого использования земельных участков — рекреационная деятельность, организация отдыха населения. Водный объект (река Оредеж, который находится в федеральной собственности) и, соответственно, береговая полоса 20 метров от реки не вошли в этот земельный участок. Подробно о ситуации, сложившейся вокруг парка «Песчанка», мы писали в статьях «Что будет с Песчанкой?» («Гатчинская правда», 30 июля 2020 года), «Парк «Песчанка»: сохранить нельзя потерять?» (16 октября 2020), «Парк «Песчанка»: «частная жизнь» народного достояния (5 июня 2021 года).

История борьбы за исторический парк «Песчанка» началась летом 2020 года, когда нынешний собственник этого земельного участка приступил к обустройству ограждения вокруг него. В итоге практически вся 3-километровая линия берега вдоль Оредежа, на которой расположена Песчанка, была обнесена длинным забором. Теоретически, доступ к реке не был перекрыт — пресловутые «народные» 20 метров вдоль берега остались свободными. Однако по факту он сильно затруднен, поскольку проходит по болотистой, заросшей диким кустарником местности и оврагам.

Неудивительно, что все это вызвало естественное недоумение и возмущение у жителей Рождественского поселения. Песчанка всегда считалась народным достоянием, оставаясь для местных жителей любимым парком, местом отдыха и прогулок. К тому же, в 1985 году парк «Песчанка» был внесен в перечень объектов культурного наследия. Правда, как выяснилось, в 2015 году этот статус он утратил на так и не выясненных основаниях.

В итоге сложилась инициативная группа из местных жителей, которая начала вести кропотливую работу по сбору документов, касающихся спорного места. Все попытки диалога активистов с собственником и властями по перспективам развития этой территории - в соответствии с действующим законодательством — зашли в тупик.

Страсти по сервитуту

Инициативная группа парка «Песчанка» продолжает вести борьбу за «народную» Песчанку, отправляя документально подкрепленные обращения в вышестоящие инстанции, включая суд и прокуратуру.

Первым делом активисты направили обращение в администрацию Гатчинского района об установлении безвозмездного публичного сервитута для прохода жителей Рождественского сельского поселения к водному объекту (реке Оредеж) в отношении двух земельных участков в деревне Грязно, находящихся в собственности ООО «Пенаты».

Ответ на это обращение был получен 22 февраля 2022 года. Ответ простой — отказ по причине отсутствия в Ленинградской области порядка установления публичного сервитута. Администрация Гатчинского района указала, что муниципальные органы власти не имеют полномочий по принятию таких нормативно-правовых актов.

В ожидании хороших новостей

Новое обращение инициативной группы парка «Песчанка» было направлено уже в правительство и Законодательное собрание Ленинградской области. В этом обращении была изложена просьба разъяснить порядок установления публичного сервитута на земельном участке в частной собственности и принять нормативно-правовой акт о порядке и условиях установления публичного сервитута на территории Ленинградской области.

Ответ из ЗАКСа и областного правительства пришел 6 мая 2022 года, и он был обнадеживающим. Речь шла о том, что тот самый, отсутствующий доселе порядок и условия установления публичного сервитута в отношении земельных участков на территории Ленинградской области, наконец-то, разрабатываются. Теперь нужно ждать, пока его примут, чтобы добиться его установления на территории парка «Песчанка».

Тропа по берегу Оредежа

А пока суд да дело, активные местные жители обсуждают создание экологической тропы «Берег реки Оредеж - Песчанка» в рамках предполагаемого туристического маршрута. И не только обсуждают, но и приступили к оборудованию дорожки к обрыву в парке «Песчанка» вдоль реки Оредеж.

Уже прошло два таких субботника - 14 и 22 мая. Проход к реке начали проводить со стороны деревни Грязно. Чтобы проложить общественную тропу через топкие, практически непроходимые места, в ход идут все возможные подручные материалы, включая деревянные поддоны. С администрацией Рождественского поселения договорились о возможности проложить трубу через овраг.

Пока тропу вдоль Оредежа еще трудно назвать удобной, и передвижение по ней инвалидов и детей в колясках по-прежнему затруднено. Но начало уже положено, и есть, к чему стремиться. Кстати, к этому доброму и важному проекту может присоединиться каждый — и прогулка замечательная, и великая польза для общего дела.

Экологическая тропа — это, конечно, прекрасно. Но, как считают местные жители, она не может заменить транзитную дорогу, которая проходила вдоль Оредежа через парк, являясь единственно удобным пешеходным связующим звеном между деревнями Выра и Грязно. Инициативная группа тоже об этом помнит и ждет решения суда по этой дороге в том числе. «Мы не сдаемся: борьба за парк Песчанка продолжается», - говорят они.

Актуальную информацию обо всем, что происходит вокруг парка «Песчанка», можно найти в группе ВКонтакте «Наша Выра: Песчанка и не только...» (https://vk.com/club190698475)

Юлия Лысанюк