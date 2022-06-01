Картель «Три топора»

26-го мая в Вырицкий отдел полиции поступило сразу несколько заявлений о кражах в садоводствах. Так, в СНТ «Оредежское» за время отсутствия хозяина из сарая украли дорогостоящий инструмент: два сварочных аппарата, электропилу, триммер, компрессор, мойку высокого давления, «паркетку», садовую тачку и даже 24 банки голландского пива. Ущерб превысил 80 тысяч рублей. Преступник просто сорвал навесной замок с входной двери и беспрепятственно вынес имущество.

Аналогичная кража, тем же способом произошла в том же садоводстве на соседней линии. Добычей вора стали три топора и электрический самовар.

В садоводстве «Электросила» преступник проник в дачную постройку через незакрытую входную дверь. Похищена женская сумка с кошельком, ключами от квартиры и документами – пенсионным удостоверением, паспортом, полисом, СНИЛСом, удостоверением ветерана труда. Стоимость похищенного – 600 рублей, однако, если документы не найдутся, проблем не оберешься.

Подобные заявления о дачных кражах поступили в этот день в Войсковицкий и Коммунарский отделы. По фактам краж с незаконным проникновением возбуждены уголовные дела.