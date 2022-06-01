Портрет должника по алиментным обязательствам

К сожалению, большая часть судебных решений об уплате алиментов в добровольном порядке не исполняется. Процент добровольного исполнения исполнительных производств данной категории зависит от гражданской сознательности родителей-должников, стабильности их материального положения и наличия постоянного дохода.

Портрет должника по алиментам в регионе выглядит так: это гражданин с низким уровнем социальной ответственности и степени мотивации к обеспечению благосостояния своей семьи, часто меняющий работу, признающий неправомерность своих действий, однако не предпринимающий мер для исправления ситуации и не желающий исполнять свои родительские обязательства. Более всего задолжавших собственным детям в Ленинградской области должников приходится на представителей «среднего возраста»: от 30 до 42 лет – составляющих 60 % от общего количества неплательщиков алиментов. Они трудоустроены либо состоят на учёте в службе занятости населения, 15% из них осуществляют уплату алиментов в добровольном порядке, в отношении остальных обращено взыскание на заработную плату и иные доходы должников. Женщины в данной возрастной категории составляют 20 %. С должниками постоянно ведётся разъяснительная работа.

Одной из самых эффективных мер, побуждающих должников по алиментам к исполнению возложенных обязательств является привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». В текущем году судебными приставами Ленинградской области в отношении алиментообязанных родителей возбуждено 285 административных дел по указанной статье. По результатам рассмотрения административных дел судами большинство должников подвергнуто наказанию в виде обязательных работ или административного ареста.

В отношении 170 должников, которые после привлечения к административной ответственности продолжили без уважительной причины не выплачивать алименты, возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». В соответствии с данной статьёй неуплата в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трёх месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

Привлечение к уголовной ответственности - это крайняя мера воздействия на должников данной категории. Исходя из статистических данных, неплательщик алиментов, привлекавшийся к уголовной ответственности, - это мужчина в возрасте 30 - 42 лет, не имеющий официального источника дохода. Женщин, к которым применяются меры уголовного воздействия, гораздо меньше, чем мужчин: порядка 20% - и среди них преобладает тот же возраст. Большинство из них - социально неблагополучные граждане: злоупотребляющие спиртными напитками, ведущие антиобщественный образ жизни. Их семьи, как правило, состоят на учёте как социально неблагополучные.

В результате планомерной работы УФССП России по Ленинградской области отмечается устойчивая динамика сокращения остатка находящихся на исполнении неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментных платежей. За период четырёх месяцев текущего года судебными приставами-исполнителями в пользу несовершеннолетних граждан взыскано более 190 миллионов рублей. Для сравнения, за аналогичный период 2021 года – порядка 89 миллионов рублей. Взысканная сумма увеличилась более чем в 2 раза.





Пресс-служба УФССП России по Ленинградской области