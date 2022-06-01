«Треноги» на дороге

Очень просила об установке такой камеры деревня Корпиково, что на дороге Рошаля — Учхоз под Гатчиной. Гоняют там через мост будь здоров. Вчера встала машина и… «барабанная дробь». И каждый 8 проезд — превышение скорости в населенном пункте. 309 протоколов за день. А стоять тут ещё 2 недели. Об этом сообщил представитель Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Практика показывает — 2 недели работы камеры и потом на 3 месяца тишина, все едут по знакам. У Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области сейчас в арсенале 12 камер, скоро будет ещё 15. Обычно камеры ставят в местах, где много ДТП из-за скоростей. Камеры готовы ставить на тех адресах, о которых сообщают жители Ленинградской области по телефону 251-42-84.





Источник: https://t.me/dorogi_47/202