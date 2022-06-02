Область прибавила в производстве молока

Рост валового производства молока составил 2,7%. В сельхозорганизациях произведено 207,5 тыс. тонн молока, что на 5,4 тыс. тонн больше, чем в прошлом году.

Молочное животноводство ― приоритетная отрасль АПК Ленинградской области, в течение ряда лет демонстрирующая стабильно высокие результаты.

Область занимает 2-е место в России по молочной продуктивности коров — 9312 кг, что существенно превышает общероссийский показатель и 9-е место по объемам производства молока в сельхозорганизациях — 650 тыс. тонн, что составляет порядка 2% от объёма производства молока в России и 33% от объемов Северо-Западного федерального округа.