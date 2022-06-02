Патриотов воспитывают в Ленинградской области

Эффективное патриотическое воспитание детей и молодёжи, а также вопросы киберграмотности обсудили участники форума «Актуальные вопросы патриотического воспитания», который прошел накануне на площадке Ленинградского государственного университета имени Александра Пушкина.

«По итогам обсуждения мы приняли решение расширить профориентационное взаимодействие военных ВУЗов, техникумов с областным центром «Авангард», в 2023 году провести учебные пятидневные военно-патриотические сборы для студентов техникумов и колледжей, а для юнармейцев и ребят из других общественных организаций Ленинградской области в следующем году организовать однодневные военно-патриотические игры», — поделилась председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

О «трех китах» патриотического воспитания рассказала заместитель председателя комитета Государственной Думы России по развитию гражданского общества Ольга Занко, которая также принимала участие в обсуждении. По мнению парламентария, патриотическое воспитание основано на традиционных духовно-нравственных ценностях общества, знании истории России, ее героев, подвигах народа, достижениях, и истории своей семьи, а также на деятельности человека, направленной на развитие города, региона, страны.

«Главная задача человека, который занимается патриотическим воспитанием, — найти «ключик» к сердцу ребёнка, заинтересовать, найти сферу, которая ему интересна. Спорт, музыка, добровольчество, наука и другие направления. И через эту сферу «работать» с треугольником патриотизма», — подчеркнула Ольга Занко.

В ходе обсуждения педагогам рекомендовали регулярно проводить для школьников «Уроки мужества» с привлечением ветеранских, общественных организаций, специалистов Центра «Авангард», а также использовать в работе короткометражные фильмы проекта «Киноуроки в школах России».

В качестве экспертов на форуме выступили представители Российского военно-исторического общества, Российского исторического общества, Федерального агентства по делам молодежи, специалисты в сфере мультимедийной журналистики, политологии, региональной безопасности и военной науки.

Слушателями стали руководители образовательных организаций, педагоги, специалисты по работе с молодежью, представители военно-патриотических объединений и военно-спортивных клубов, а также общественных организаций патриотической направленности.