«Передышка» для родителей

«Инициатива по созданию технологии «Передышка» принадлежит губернатору, Александру Юрьевичу Дрозденко. Пилотный запуск услуги мы проводим в Многопрофильном реабилитационном центре для детей-инвалидов в Приозерске, куда могут обратиться жители всех районов Ленинградской области, — рассказала председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева. — Мы уже видим высокую актуальность технологии — родителям детей с инвалидностью действительно нужна «передышка». Даже посвятив себе немного времени, отдохнув, они получают второе дыхание. Да и просто иногда хочется, чтобы было «плечо», на которое можно опереться в трудную минуту».

Воспользоваться новой услугой могут родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью, имеющего третью степень ограничения способности к самообслуживанию и самостоятельному передвижению. Воспользоваться услугой родители могут от одного до трех раз в год, в общей сложности период может составить до 30 календарных дней. Ребенок будет находиться под опекой квалифицированных специалистов организаций социального обслуживания.

В ближайшее время технология будет введена также в Бокситогорском районе. При этом доставка детей-инвалидов может осуществляться как в рамках социального такси, так и силами организаций социального обслуживания.