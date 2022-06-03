Гранты для молодых предпринимателей

Для того, чтобы участвовать в конкурсе на грант, предпринимателю необходимо быть зарегистрированным и вести предпринимательскую деятельность на территории Ленинградской области, быть готовым софинансировать проект в размере менее 25%, а также пройти обучение основам предпринимательской деятельности в Центре «Мой бизнес». Если же такое обучение уже было пройдено в течение года, то можно использовать полученный сертификат.

Средства гранта могут быть использованы на оплату аренды, ремонт помещения, покупку программного обеспечения, оргтехники и оборудования, покупку франшизы, оплату техприсоединения к электросетям, услуг связи, авансов при заключении договора лизинга, а также на приобретение основных средств (за исключением зданий и сооружений, земли и транспортных средств).

Конкурс на получение грантов состоится в конце июля текущего года, а уже в августе средства поступят на счета предпринимателям.

Заявить о своем желании участвовать в конкурсе на грант можно по телефону Центра «Мой бизнес» Ленинградской области 8 (812) 309-46-88, электронной почте fpp@813.ru.