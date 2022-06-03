За пару часов до начала праздников в большом зале духовно-просветительского центра Покровского собора вовсю кипела работа: волонтеры и мамы из подопечных семей обустраивали зал к приходу больших и маленьких гостей, аниматоры готовили аппаратуру. В воздухе явно ощущалось нетерпение — за время ограничительных мер все соскучились по совместным радостным делам.

И действительно, для фонда «Благо Дари» это первый большой детский праздник после вынужденного перерыва на целых два года. Организаторы встречи не скрывали своей радости.

- В нашем празднике принимают участие около семидесяти детей из семей, оказавшихся в трудной ситуации, - говорит исполнительный директор фонда «Благо Дари» Ольга Гусева. - Праздников в жизни этих ребят довольно мало, и для них это возможность пообщаться, порадоваться, поиграть, получить сладкие подарки.

Щедрый стол со сладостями и фруктами для детей устроили аниматоры Марина Лебедь и Елена Афанасьева, а помогло им в этом очень много неравнодушных людей.

- Меня во всем этом удивляют бескорыстность, доброта и отзывчивость наших людей, - признается Елена Афанасьева. - Когда мы бросаем клич о помощи детям, нас уже не спрашивают, для чего - нам просто начинают помогать. Не каждый сможет принести своему ребенку грушу или банан, поверьте мне! А люди покупали и привозили сладости для этих детей не только из Гатчины, но и из других городов, не жалея ни времени, ни сил на это.

И вот столы уже накрыты. В зал заходят ребята со своими мамами. Среди них есть и совсем еще крохи, и дети постарше. Их встречают аниматоры в узнаваемых образах Карлсона и царевны Еленки. И начинается настоящее летнее торжество с заводными конкурсами, играми и сладкоежкиной дискотекой! А потом — конечно же, веселое пиршество для маленьких сладкоежек. В этот теплый майский денек очень кстати пришлось и мороженое, которым порадовал детей фонд.

Благодаря совместным усилиям волонтеров фонда и мам из подопечных семей, праздник для сладкоежек пролетел на одном дыхании. Как отмечают организаторы, все удалось организовать стройно и слаженно. Даже уборка, которая обещалась быть не менее грандиозной, чем само действо, прошла дружно и незаметно.

Волонтеры фонда «Благо Дари» искренне благодарят всех, кто принял участие в организации и проведении праздника: Покровский собор и лично Геннадия Викторовича Богданова - за предоставленный просторный зал духовно-просветительского центра, искрометных аниматоров Марину Лебедь и Елену Афанасьеву - за богатое угощение и интересную программу, друзей фонда и жертвователей, без неравнодушных сердец которых ничего бы не получилось.

Юлия Лысанюк