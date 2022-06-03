Промышленное партнерство – для импортозамещения

Речь о производстве механики, разработанной белорусским Холдингом «Амкодор». Компания выпустила первые партии промышленных образцов привода и мостов для своей техники, однако, в связи с большими объемами производства, часть выпуска новой продукции предложено переориентировать на предприятия Ленинградской области.

«У нас есть ряд машиностроительных предприятий, которые лишились иностранных заказов, снизились объемы, и на их площадках мы можем выпускать импортозамещающую продукцию на благо двух государств», – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Напомним, Холдинг «Амкодор» планирует строительство собственного предприятия по производству сельскохозяйственной и коммунальной техники в Гатчинском районе Ленинградской области. В рамках реализации проекта планируется создание порядка 100 рабочих мест, объем инвестиций оценивается в 500 млн рублей. В настоящее время инвестиционный проект готовится для рассмотрения на межведомственной рабочей группе по размещению производительных сил.