Размораживать или нет - вот в чем вопрос

Теперь технологии предлагают нам забыть о разморозке и приобрести холодильник ноу фрост или с капельной разморозкой.

Капельная разморозка

Самая распространенная система, особенно для бюджетных моделей.

Основой системы является испаритель, который встраивается в заднюю часть оборудования. Испаритель - это тонкая трубка с зигзагообразными изгибами - это есть хладоэлемент. Пока прибор работает, трубка нагревается, и наледь, которая формируется на стенке холодильника тает и стекает в резервуар, медленно - по капле. Все происходит, когда компрессор остановлен.

Капельная система имеет небольшую стоимость, ее легко обслуживать, она довольно надежна. Но капельную разморозку нельзя применять в морозилке, из-за нее влажность в холодильнике повышена, а разница температур между верхней и нижней полкой достигает 5 градусов. Многие хозяйки пользуются этой особенностью: хранят скоропортящиеся продукты внизу.

Система « No Frost »

Эта система более сложная и дорогая, однако и более совершенная. В данном случае испаритель - это отдельная деталь холодильника, его устанавливают внизу или в промежутке между холодильной или морозильной камерами. Циркуляция воздуха осуществляется при помощи вентиляторов. Они нагнетают влажный воздух в испаритель, он сразу охлаждается, влага оседает на нем наледью. Компрессор останавливается в строго определенного время, тогда включаются нагревательные элементы, лед тает, вода испаряется. No Frost производит разморозку автоматически, работает и для холодильника и для морозилки.

Ведущее значение в выборе системы определяют финансовые возможности. Если бюджет неограничен, то лучше покупать No Frost. Можно просто выбросить из головы заботу о разморозке. Есть мнение, что система высушивает продукты, однако это касается не только No Frost, но всех рефрижераторов без исключения.