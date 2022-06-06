Леонид Пережигин: от эскиза до сцены

Театральные работы художника не раз выставлялись в Гатчине и в Гатчинском районе, но интерес к ним со временем не ослабевает. Макеты Пережигина — это каждый раз ощущение волшебства и магии сцены. Это театр в миниатюре, в котором передаются мельчайшие особенности сценических декораций. Вместе с эскизами на стенах они позволяют проследить, как создавалось художественное решение телеспектаклей от замысла до сцены.

На выставке в «Купринке» были представлены работы разных лет — с 1978 по 2022 годы. Основной акцент автор выставки сделал на макетах к опереттам, мюзиклам, балетам, опере. Это такие знаковые постановки, как «Видение розы», «Карнавал», «Шопениана», «Королева чардаша», «Конек-Горбунок», «Любовь к трем апельсинам», «Чио-Чио сан», «Деревья умирают стоя».

Выпускник Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, Леонид Пережигин почти тридцать лет проработал художником-постановщиком на Ленинградском и Российском телевидении. Начиная с 1991 года, был художником-постановщиком самых рейтинговых телепрограмм РТР и 5 канала, среди которых «Встретимся в воскресенье», «Бросайка», «Рио-Рита», «Песенки нашего двора», «Маленький спектакль», «Дорогой, единственный...», «Сказка за сказкой», «Кружатся диски», «Музыкальный ринг».

Живое чудо спектакля возможно, только если гармонично складываются режиссерское мастерство и талант художника-постановщика, совместная работа драматурга и актеров. Выставка недаром названа «В поисках пространства», ведь речь идет о завоевании, поиске пространства. В трехмерном пространстве театра важна не только атмосфера постановки, но и каждая мельчайшая деталь, включая и то, как она себя может или должна повести во время сценического действа.

Каждый макет — настоящее произведение искусства. Ни один прием у автора не повторяется: каждая работа — это новые идеи, новая гамма цветов, множество различных фактур и неожиданные материалы. Это действительно ювелирная работа мастера, в которой каждая деталь, каждый элемент, включая «мостовую» на улицах старого городка, отработаны исключительно достоверно, с привлечением часто необычных материалов, которые под рукой художника преображаются в реальную фактуру сценического пространства.

Долгое время Леонид Пережигин преподавал в Петербургской консерватории на отделении музыкальной драмы, был художником-постановщиком спектаклей Петербургского театра «Буфф» и Петербургского Театра музыкальной комедии. В последние годы сотрудничает с гатчинским театром-студией «За углом».

Юлия Лысанюк