Вырица раскрывает секреты книжного лета

7 июня в 11.00 начнет работу XXIII Авторская библиотечная школа под руководством директора Пушкинского Дома Валентина Головина. Писатели, издатели, редакторы книг для детей по истории Отечества, поэты, прозаики будут вести диалоги с библиотекарями, учителями, родителями о ценности и культуре современного детства, практике поддержки и развития социального духовного опыта подростков.

8 июня в Детской библиотеке и «Вырицких Тарханах» состоится закрытая «Летняя Школа детской литературы», где лидеры чтения и участники детской программы исследования «Антропология семейного чтения» примут участие в Антропологической лаборатории «Я и мои родители в медиасреде. Другое чтение», а издатели и писатели проведут с подростками авторские мастер-классы и творческие мастерские.

9 июня Вырицкая детская библиотека соберет читателей, издателей, писателей, художников, учителей, библиотекарей, родителей на уличный фестиваль «Читательская улыбка летом, или Книга на каникулах». Гостями праздника станут писатели, издатели и художники Елена Борода, Лариса Романовская, Александра Литвина и Катя Толстая.

Особым событием «Летних дней детской литературы – 2022» станут «Ясновские дни», посвященные жизни и творчеству известного детского поэта, переводчика и одного из учредителей ежегодных встреч в Вырице Михаила Яснова. 7 июня в 15.00 поэт Сергей Махотин на встрече с читателями «Я бежал по распахнутым улицам века…» расскажет о Михаиле Яснове в жизни, творчестве, воспоминаниях друзей. 9 июня в рамках дня поэзии без границ в 10.00 начнется час стихов Михаила Яснова «Проклюнься, пожалуйста, Птица!».

В течение трех дней будут открыты выставка-продажа «Лучшие книги России и мира в Вырице» для семейного чтения, для детей и подростков, выставка-диалог детей и взрослых «Чему удивляются взрослые в жизни детей и подростков?», экспозиция современных и классических произведений, а также экспозиция книг и фотографий, посвященных Михаилу Яснову в Вырице «Волшебно придумано. Чудно происходит».