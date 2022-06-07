Лето кинопоказов в Приоратском парке

«Фестиваль «Лето. Парк. Кино» обладает особой удивительной и притягательной атмосферой. Мы очень рады, что он стал нашей доброй традицией. В этом году в программу кинопоказов нам удалось включить шедевры отечественного кинематографа, знаменитые детские сказки и редкие замечательные мультфильмы, классику советского кино, всеми любимые фильмы. Мы будем очень рады видеть всех на кинопоказах, дарить камерный и очень уютный праздник кино в доброй атмосфере», - говорит директор Паркового агентства Ленинградской области Елена Любушкина.

Кинопоказы будут приурочены к разным знаменательным датам. Например, к 70-летию со дня рождения режиссера Карена Шахназарова в парке покажут фильмы «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх». Этот год проходит под знаком 350-летия Петра Великого, этому юбилею будут приурочены показы фильмов Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел». Ко Дню ВМФ покажут фильм «Адмирал» с Константином Хабенским.

Ко дню Российского кино в программу кинопоказов включены титулованные анимационные и художественные фильмы СССР и России, в том числе «Летят журавли», «Москва слезам не верит», «Утомленные солнцем» и другие.

В этом году особое внимание уделено детской аудитории. Будут организованы дневные кинопоказы детских мультипликационных и художественных фильмов. В программу включены шедевры детского кино: «Золушка», «Синяя птица», «Царевна-лягушка». Совместно с киностудией «Союзмультфильм» подобрана программа удивительных мультфильмов студии, которые обязательно покорят сердце каждого юного зрителя.

Фестиваль «Лето. Парк. Кино» проводится при содействии киностудий Мосфильм, Союзмультфильм, Ленфильм, киностудии им. Горького, а также Госфильмофонда.

Для зрителей будет организован уютный кинозал под открытым небом, кинопоказы будет предварять живая музыка. Начало кинопоказов для детей в 16:00, вечерних кинопоказов – в 19:00. Открытие фестиваля состоится 11 июня в 18:00 у Водонапорной башни. Вход свободный.