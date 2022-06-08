Магия старых фотоаппаратов

Это сейчас на цифровом фотоаппарате все просто – «клик-клик» и готово. Захочешь – можно подработать фотографию на компьютере. А потом в любом фотоцентре вам за несколько минут сделают сколько угодно фотографий. А в прежние времена нужно было предварительно зарядить аппарат фотоплёнкой, при съёмке определить правильную выдержку, подобрать диафрагму, навести на резкость, взвести затвор, выбрать границы кадра и уже затем сделать «щёлк». Потом надо было обработать плёнку. И после всего этого печатать фотографии (порой всю ночь). Да и фотоматериалы (плёнка, бумага, проявители, закрепитель) стоили денег.

Но всё это в прошлом. И в памяти тех, занимался фотографией в 60-80-е годы. Для нынешней молодежи – это история, к которой они с удовольствием прикоснулись.

С огромным любопытством держали в руках минские ребятишки субботним днём 21 мая старые фотоаппараты. Из целого ряда экспонатов особый интерес вызвали две модели.

Одна – это первый отечественный массовый аппарат «Фотокор» выпуска 1930-х годов. Его до сих пор используют режиссёры в фильмах о довоенном времени (пересмотрите, например, «Офицеры», там он есть).

Вторая модель – знаменитая малоформатная камера «Смена-8М». Именно с неё начинали свой путь в мир фотографии многие дедушки и бабушки нынешних ребят.

Удивили детей старые чёрно-белые фотографии. Некоторые ребята, привыкшие только к цветным снимкам, чёрно-белые называли «картинками».

Планировали мы с заведующей библиотекой Татьяной Тимофеевной Туненко уложиться в тридцать минут, но и часа оказалось мало. Ребят было не оторвать от старых «фотиков», обо всём на свете забыли. Какие там гаджеты и планшеты, когда в руках всамделишный старинный фотоаппарат!

В общем, пока ребятня вдоволь не «нафоткалась», никто домой не пошёл. Уж очень завораживают старинные вещи.

Олег Евтушенко