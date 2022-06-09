Область чествует социальных работников

«Есть категории граждан, которым не обойтись без поддержки государства: наши старики, дети, неполные семьи, многодетные семьи, семьи социального риска. Они вправе рассчитывать на помощь и поддержку государства и именно через работников социальной сферы ― эта помощь им оказывается. За последние десять лет мы увеличили объем социальной поддержки и в денежном, и натуральном выражении в 2,7 раза ― это один из лучших показателей в Российской Федерации. В Ленинградской области оказывается более 100 различных видов социальной поддержки, которая постоянно наращивается, ― сказал, обращаясь к социальным работникам, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. ― У вас все в жизни бывает ― и радости, и горести, свои проблемы и трудности, но вы ― честно делаете свое дело ― каждый на своем месте: кто-то помогает в социальном обслуживании на дому, кто-то работает в специализированных учреждениях, кто-то работает с детьми инвалидами, кто-то ― со взрослыми, оказавшимися в трудной ситуации, кто-то ― с многодетными семьями. Но вы все ― одна большая команда социальной сферы и вы, социальные работники ― являетесь неотъемлемой частью большой команды, Год которой мы проводим ― Команды 47. Я горжусь тем, что у нас очень эффективная команда!».

Глава региона отметил, что по многим практикам в социальной сфере Ленинградская область находится либо в первой десятке, либо ― в первой пятерке регионов. Многие из областных практик тиражируются теперь в масштабах страны. Среди таких успешных и уникальных практик Александр Дрозденко назвал новую программу «Детский сад для взрослых», а также программы «Заботливый сосед», «Социальный контракт».

«Хочу искренне вас поздравить от имени правительства Ленинградской области, пожелать вам здоровья, благополучия, мира, добра вашим семьям. И чтобы все, что вы задумали сделать ― и для своих семей, и для Ленинградской области ― обязательно свершилось», ― поздравил социальных работников глава региона.

В ходе праздничного мероприятия состоялась церемония вручения наград Министерства труда и социальной защиты РФ, Губернатора Ленинградской области, Законодательного собрания Ленинградской области ― лучшим работникам социальной сферы.

Среди награжденных – наши земляки! Почетной грамотой Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации награждена Ольга Николаевна Тимофеева, заведующая отделением Гатчинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Дарина».

Благодарность Губернатора Ленинградской области получили Екатерина Андреевна Битель, директор Гатчинского филиала Центра социальной защиты населения и Анастасия Михайловна Власова, заведующая отделением Гатчинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Дарина».

Благодарностью Законодательного собрания Ленинградской области награждена Екатерина Ивановна Горшар, старшая медицинская сестра общего отделения Гатчинского психоневрологического интерната.