Открытие первого кафе обновленной сети фастфуда должно состояться 12 июня

Напомним, что в середине мая корпорация объявила о прекращении работы на территории России и о планах по продаже своего бизнеса. А 19-го числа того же месяца на сайте McDonald's появилась информация о заключении сделки по продаже российских активов Александру Говору, первому региональному франчайзи "Макдоналдса" в России из Новокузнецка. "По условиям сделки господин Говор приобретает все ресторанное портфолио сети и в дальнейшем будет развивать его под новым брендом", - говорилось в сообщении. Это означает, что сеть Говора, который управлял по франшизе 25 ресторанами McDonald's в Сибири, увеличится на 850 предприятий по всей стране. В принципе, в этом нет ничего необычного: из 39 тысяч ресторанов McDonald's в 100 странах мира 95% управляются независимыми местными владельцами бизнеса и им же принадлежат. Но "новый бренд", упомянутый в сообщении, вне всяких сомнений, стал одной из главных интриг последнего месяца.

Свободная касса

Один вариант предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин: "Макдоналдс" - 100% российское сырье - заявили о том, что они закрываются. Ну и хорошо! Закрывайтесь! Но только завтра там уже должен быть не "Макдоналдс", а "У дяди Вани". Рабочие места должны быть сохранены, а цены снижены", - заявил он.

С марта в СМИ то и дело появлялись сообщения о новых вариантах названий сети: "Доминис", "Наш Мак", "Картошечная", "Москотлета", "РусДоналдс", "ZБургер", "Быстроешка", "ZADonald s", "Нафаня". Позже в агентстве городских новостей "Москва" выяснили, что в Роспатент уже поданы заявки на регистрацию названий "Только так", "Весело и вкусно", "Тот самый", "Свободная касса", и еще одно, которое журналистам узнать не удалось. Спустя несколько дней к ним прибавились еще три варианта: "Это он", "Точно он" и "Компас". Но окончательного решения, какое из них будет выбрано, пока нет, хотя торжественное открытие первого заведения на Пушкинской площади должно состояться уже 12 июня.

Не внес ясности в этот вопрос и сам Александр Говор, интервью с которым удалось сделать журналу Forbes. "Были всякие варианты, скажу честно: "Семейный", "Детский", "Едим дома". Все, что связано с моей фамилией, я сам отмел, например "МакГовор", хотя кто-то его уже пытается зарегистрировать. Вы что, шутите? Макдоналд - основатель, да. А кто Говор - металлург, шахтер? Нескромно это и даже глупо. Был в администрации Москвы, они предложили: "А может быть, "Москвич"?" Я в ответ: "А может, тогда "Сибиряк"?"

Итак, остается ждать Дня России. А вскоре, обещает Говор, его предприятия заработают и в других городах. "У нас план жесткий и амбициозный - за два месяца открыть все рестораны сети", - заверил он Forbes.

Что касается меню, известно, что McDonald's в России готовил из продуктов российского производства. Поэтому следует ожидать, что оно не изменится кардинально. В нем, скорее всего, останутся бургеры с сыром, говядиной, курицей и рыбой, картошка, десерты. Но приставку "мак" из названий уберут, как и желтые арки, образующие букву "M". В сеть просочились образцы упаковки привычных блюд в новой цветовой гамме. Кроме того, накануне стало известно, что новый владелец подал заявки на регистрацию двух логотипов. В них используются зеленый, оранжевый и красный цвета. В компании агентству "Москва" пояснили, что это возможные новые цвета бренда.

Перестройка "Лиры"

Для нескольких поколений жителей России "Макдоналдс" - не только первая в нашей стране сеть питания фастфуд, но и встреча с западной цивилизацией. Согласно договору, который был подписан во времена перестройки - в апреле 1988 года, - первое заведение должно было стать совместным предприятием компании McDonald's и Мосгорисполкома. В качестве места для ресторана было выбрано популярное у молодежи кафе "Лира" на Пушкинской площади. Строительные работы начались в мае 1989 года. Утром 31 января 1990 года толпа народу собралась перед рестораном в ожидании открытия. Тогда "Макдоналдс" на Пушке обслужил 30 тыс. посетителей, установив мировой рекорд первого рабочего дня в истории сети.

В 1993 году в Москве появились еще два аналогичных заведения, а в 1996 году открылся первый "Макдоналдс" в Петербурге. Тогда же была запущена первая в России концепция обслуживания покупателей на автомобилях - "МакАвто". И мы привыкли к этим предприятиям, которые ежедневно обслуживали до 600 тыс. посетителей. Потому любая новость о том, что будет на их месте, немедленно становится сенсацией.

Как это было

Говорят советские школьники, 1990 год

"Очередь в "Макдоналдс" стала феноменом и приобрела известность далеко за пределами Советского Союза. Несмотря на высокие по тем меркам цены - "Биг Мак" стоил 3 руб. 75 коп. при средней зарплате 150 рублей, - люди вставали в нее задолго до открытия. Наиболее предприимчивые продавали места в очереди, а сердобольные - пускали детей и беременных женщин погреться в припаркованные рядом машины.

Сохранился телесюжет, в котором советские дети восторженно делятся своими впечатлениями от первого посещения московского "Макдоналдса".

"Тут очередь тянется воон туда! Если в ней стоять, то к вечеру прибудем в ресторан".

"Потрясает здесь вот эта вся чистота! Чувство, как будто ты в другом городе. Когда я сюда пришла, у меня просто глаза на лоб полезли: такая красота, и я даже не знаю, что выбрать и куда сесть".

"Здесь люди хорошие, продавцы не ругаются, не кричат, только спасибо-пожалуйста, такие добрые все, улыбаются. Приятно просто ходить, даже не для того, чтобы купить - просто смотреть приятно".

"Раньше мне говорили, что на Западе все какие-то дикие, все ходят и друг друга убивают. А теперь я, когда сюда пришел, увидел, что можно спокойно прийти сюда, посидеть, выпить стаканчик кока-колы".

"Когда я был маленький, я думал, что они все такие: только и думают, чтоб ядерные ракеты запускать. На самом деле нет. Они не такие уж и воинственные. И даже наоборот, хорошо сделали, что открыли у нас в Советском Союзе ресторан".

Елена Бугайская

«Российская газета»

Инфографика РГ. автор Леонид Кулешов