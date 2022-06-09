«Приглянувшиеся» - жители Ленинградская область и их судьбы

«Приглянувшиеся» – это жители Ленинградской области с историями их любви, семьи, призвания и признания. В 2021 году большая группа видео- и фотооператоров знакомилась с жизнью Ленинградской области: люди разных профессией, возрастов, социальных групп рассказывали о себе и о своей малой Родине. Эти люди приглянулись, покорили сердца операторов и журналистов и те в благодарность сделали большой, добрый коллективный портрет жителей Ленинградской области – документальный фильм и фотовыставку «Приглянувшиеся».

Автор проекта – журналист, режиссёр, продюсер и сценарист документального кино Ашот Джазоян. В документальный фильм и фотовыставку вошли работы почти 30-ти журналистов, фотографов, режиссеров и блогеров из России, Армении, Дании, Испании, Италии, Польши, Сербии, Финляндии, Франции и Эстонии.

Проект «Приглянувшиеся» создан при поддержке гранта губернатора Ленинградской области и администрации Всеволожского района. С работами можно ознакомиться на сайте проекта.

Автор фото: Виль Равилов (Россия, г. Прокопьевск)