Правила безопасности на даче для пожилых

Поездка на дачу может решить проблему гиподинамии у пожилых. Садовые работы на свежем воздухе являются прекрасным способом поддержания физической активности после 60 лет. Чтобы пребывание на приусадебном участке было комфортным и безопасным, необходимо придерживаться некоторых правил:

· Если у вас диагностированы хронические заболевания, имеются протезированные суставы или недавно была проведена серьезная операция, проконсультируйтесь с лечащим врачом для определения интенсивности физической нагрузки. Доктор также скажет, каких активностей следует избегать и посоветует упражнения для повышения выносливости и улучшения равновесия. Перед началом садовых работ лучше размяться, пройтись быстрым шагом, выполнить круговые движения руками и ногами.

· В жаркий и ясный день постарайтесь не перегреться, надевайте шляпы, темные очки, одежу из натуральных тканей, желательно, закрывающую все тело, используйте солнцезащитные крема. Работайте в утренние часы и ближе к вечеру, приобретите переносной зонтик от солнца. Соблюдайте питьевой режим, выпивайте не менее 1500- 2000 мл жидкости в сутки. Поставьте кувшин с водой на видное место, чтобы не забывать пить, в пожилом возрасте чувство жажды притупляется. Если на улице прохладно, одевайтесь тепло, по погоде, так как после 60-ти в организме может нарушаться терморегуляция, и велик риск переохлаждения.

· Работайте в огороде только в светлое время суток и с особой осторожностью, вечером обеспечьте хорошее освещение всего участка. Дачная мебель должна быть исправной и надежной. Постарайтесь убрать с земли предметы, о которые вы можете споткнуться, например, шланги или садовые инструменты. Дорожки между грядками лучше сделать широкими. Не совершайте резких движений, но и избегайте монотонности, чаще меняйте положение тела во время работы.

· Не поднимайте и не двигайте тяжелые предметы, например, корзины с овощами и фруктами, инвентарь, это может привести к травмам и грыжам, а также дает большую нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Если нужно что-то переместить, используйте тачку.

· Регулируйте интенсивность физической нагрузки. Если у вас усилилось потоотделение, появилась одышка, вам стало трудно говорить, вы чувствуете тошноту, головную боль и давление в грудной клетке, остановитесь и отдышитесь. Физическая активность должна приносить удовольствие и быть комфортной.

· При сильных давящих или жгучих болях в груди, отдающих в левое плечо, лопатку, руку, нижнюю челюсть, живот и длящихся более 5 минут, немедленно остановите работу и вызовите скорую помощь. Так могут проявляться симптомы инфаркта миокарда. Всегда имейте под рукой препараты для экстренной медицинской помощи, согласованные с вашим лечащим врачом.

· Будьте внимательны к любым порезам и царапинам, полученным на даче, а также к укусам насекомых или диких животных. Своевременно обращайтесь за медицинской помощью. Если вы обнаружили на себе клеща, аккуратно снимите его и доставьте в больницу желательно живым для исследования.

· Во время пребывания на приусадебном участке всегда держите при себе мобильный телефон, чтобы при необходимости вызвать помощь, например, если вы вдруг упадете. Постарайтесь не оставаться на даче в одиночестве, хорошая компания обеспечит безопасность и поднимет настроение.





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