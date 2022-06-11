«Узор»: новые решения

К празднику на «Узоре» завершили реконструкцию производства. Теперь все технологические процессы находятся под одной крышей, что значительно сокращает затраты на транспортировку.

- Мы достойно встречаем профессиональный праздник, - рассказывает президент АО «Узор», Почетный гражданин Гатчинского района Иван Козлов. - Коллектив не допустил падения объемов производства. В денежном выражении даже наблюдается рост. Это позволило не только сохранить все социальные блага для работников, но и повысить с 1 июня заработную плату по основным профессиям. Прибавка составила в среднем семь тысяч рублей. Средняя зарплата на фабрике находится на уровне средней зарплаты по Ленинградской области.

С текущими событиями резко меняется ассортимент продукции. Уклон делается на технический ассортимент, т.к. многие поставки по импорту закрылись. Но не забыты и товары повседневного спроса. Например, разработаны и внедрены в производство ранее не профильные для предприятия «Узор» портьерные ткани. По словам технологов, они обладают повышенной несминаемостью и хорошо драпируются. Большим спросом пользуются портьерные ткани Блэкаут (Blackout) — они исключают проникновение света, что очень актуально для сезона белых ночей. Также коллектив освоил производство готовых штор.

Традиционно летом на фабрике начинают подготовку к Новому году. Уже разработана серия календарей на 2023 год с символами года - это кролик и кот.

Накануне праздника около фабричного магазина был установлен автомат по розливу питьевой воды.

- Для Вырицы чистая питьевая вода – тема актуальная, - убежден Иван Григорьевич. - Затраты мы понесли значительные, 250 тысяч рублей, но здоровье дороже. Вода проходит дополнительную очистку угольными фильтрами, ультрафиолетом, при розливе обогащается озоном. Уже первые дни после установки аппарата показали востребованность новой услуги.

В этом году вырицкой фабрике «Узор» исполнится 78 лет. Но выглядит она заметно моложе: современное оборудование, ухоженная территория и, главное, коллектив, который уверенно смотрит в будущее.

С праздником!

Елена Суралёва