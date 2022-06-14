С 15 по 22 июня пройдет онлайн-акция «Свеча памяти»

22 июня – День памяти и скорби, в этот день 81 год назад жизнь почти 200 млн человек разделилась на «до и после». Летнее воскресенье пошло не по плану – по всем городам разнеслось тревожное сообщение о нападении вражеских войск на Советский Союз. Так начались 1418 дней, полных подвигов и мужества. Несмотря на все тяготы и лишения, страх и голод, наши предки сделали всё, чтобы принести своей стране Великую Победу.

Пока мы помним о ветеранах, их подвиги живы. И 22 июня мы хотим не только почтить каждого участника Великой Отечественной войны, но и помочь ветеранам, которые до сих пор среди нас. Любой желающий с 15 по 22 июня может присоединиться к онлайн-акции «Свеча памяти» и «зажечь» на сайте деньпамяти.рф свою виртуальную свечу. Благотворительный фонд «Память поколений», организатор акции, выделит на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1 рубль за каждую зажженную свечу. Также на сайте размещены несколько десятков видеоисторий ветеранов с воспоминаниями о войне и интерактивная карта, на которой можно посмотреть, в каком регионе сколько свечей зажгли.

Зоя Павловна Смирнова, ветеран Великой Отечественной войны, чью видеоисторию можно увидеть на сайте проекта, поделилась своими воспоминаниями о первом дне войны: «Мы спокойно спали – и вдруг сильный гром, грохот. Утро уже, часов пять, а всё темно как будто небо с землей перемешалось. И мама говорит: "Гроза. Надо радио выключить", а папа сказал: "Нет, это не гроза. Это война».

«Свеча памяти» станет завершением ежегодной всероссийской благотворительной акции «Красная гвоздика», организованной фондом «Память поколений» – с 21 апреля по всей России на улицах можно было встретить волонтеров, распространяющих значки с символом акции за пожертвования. Все собранные в рамках акции средства фонд направляет на медицинскую помощь ветеранам.

Екатерина Круглова, исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений»: «Участие в онлайн-акции "Свеча памяти" – это способ вспомнить тех, кто отдал жизни за благополучие будущего поколения. Не у всех есть возможность 22 июня зажечь реальную свечу в память о ветеранах, и тут наша виртуальная свеча поможет объединить всю страну во благо единой цели. Люди со всех уголков России, даже из самых отдаленных, смогут зажечь свою свечу памяти и отдать дань погибшим за Победу».

Зажечь свою свечу памяти и сказать «спасибо» тем ветеранам Великой Отечественной войны, которых уже нет с нами, можно с 15 по 22 июня на сайте деньпамяти.рф.