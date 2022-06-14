Сиверская библиотека открывает «Души восторженной порыв»

Поэт снискал признание как у современников, так и у ныне живущих почитателей не только за его поэтический талант, но и за многолетнюю работу на благо просвещения русской провинции. Аполлон Николаевич много сил и средств тратил на благотворительность. Он был инициатором строительства первого храма в Сиверской, освященного во имя св. первоверховных апостолов Петра и Павла, стоял у истоков создания народной библиотеки и строительства школы. В прошлом году, отмечая 200-летие со дня рождения поэта, в сквере рядом с Сиверской библиотекой был открыт памятный знак с бюстом поэта.

Об идее проведения Фестиваля духовной поэзии и песни им. А.Н. Майкова рассказала заведующая библиотекой Светлана Спиридонова. Открыл фестиваль приветственным словом настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла протоиерей отец Сергий. Он благословил благое начинание и прочитал молитву в поминовение Аполлона Майкова.

Под открытым небом у стен храма звучали стихи поэта в исполнении юных участников образцового театрального коллектива «Балаганчик», облаченных в наряды конца XIX века. Светлой радостью звучали голоса К. Изотова, Е. Вейго, Е. Тихоновой и руководителя коллектива Л. Черкасовой.

Ансамбль «Алтынка», в этот раз под руководством матушки Нины Терентьевой из храма Тихвинской иконы Божьей Матери, проникновенно исполнил а капелла «Се ныне радость», «За тихой рекою», канон «Солнышко вставало», вызвав восторг у публики.

Среди выступивших с авторскими духовными стихотворениями были член Союза писателей России Лариса Киселева, член ЛИТО «Сиверское братство» Ольга Гетман. Автор-исполнитель Ирма Пеннонен порадовала зрителей и песней, и стихотворением. В фестивале приняла участие исполнительница лирических песен Ольга Образцова. Она исполнила две песни о духовных переживаниях.

Финальный яркий аккорд фестивалю подарил Карташевский народный хор, исполнивший под аккомпанемент руководителя Николая Петунина задорные русские народные песни.

Завершила душевный солнечный праздник заведующая библиотекой Светлана Спиридонова словами: «Мы были вместе, объединенные духовной поэзией и песней! Разве это не счастье, рождающее души восторженный порыв?! И поэт Аполлон Майков на вопрос, в чем счастье, оставил для нас ответ:

"В жизненном пути

Куда твой долг велит - идти,

Врагов не знать,

преград не мерить,

Любить, надеяться и - верить".

Выражаем всем участникам и зрителям сердечную благодарность за поддержку начатого проекта!

Коллектив Сиверской библиотеки

Источник: Сиверская библиотека им. А. Н. Майкова