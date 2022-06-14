Степан Петров - призер Первенства России
В г. Брянске 4 июня состоялось Первенство России по рукопашному бою, среди участников которого были и гатчинские борцы.
Рубрики: Спорт
В соревновании приняли участие более 320 юных спортсменов из 44 регионов России. Команду сборной Ленинградской области возраста 12-13 лет представляли воспитанники Гатчинской ДЮСШ №3 Александр Крюков и Степан Петров.
Отличный результат продемонстрировал воспитанник Константина Николаевича Ермоленко – Степан Петров, который смог завоевать бронзовую медаль на главном соревновании страны. Поздравляем!
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