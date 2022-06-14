Царица наук – в летней школе лицея № 3

Летняя математическая школа работает при поддержке Информационно-методического центра и, в частности, центра поддержки одаренных учащихся «Успех». Руководит сменой учитель математики Гатчинского лицея № 3, педагог-наставник Олеся Валерьевна Маточинская. Вместе с ней работает молодой математик лицея – победитель конкурса молодых педагогов Дарья Владимировна Герасимова.

В этом году в летней математической школе занимаются ребята, которые окончили 4, 5 и 6 класс лицея № 3. В школьном лагере дети находятся с девяти до четырех, с трехразовым питанием, прогулками и походами в кино. В хорошую погоду логические игры проходят на свежем воздухе, на школьном стадионе. Правда, как признались организаторы игр – старшеклассники, с умными детьми играть трудно – они все просчитывают. Но на этот случай юным математикам предлагаются старые добрые дворовые игры советских времен: «казаки-разбойники», «ручеек» – напряженная умственная деятельность сменяется физической активностью.

- В этом году желающих участвовать в летней математической школе было много – 32 человека, – рассказывает Олеся Валерьевна. – Мы разделили их на две смены. В первой смене занимаются те, кто уже знаком с олимпиадной математикой и знает, что такое математические игры и бои. Во второй смене – новички. Смену формируем пропорционально – по количеству мальчиков и девочек, по возрасту, чтобы можно было потом разделить на две равноценные команды. Учитывается и успеваемость детей, чтобы не было перекоса, когда одному слишком сложно, а другому слишком скучно. Чтобы не отбить желание.

- Как в одной смене «уживаются» ребята разного возраста?

- Здесь только математические классы. Четвероклассники тоже все поступили в 5-1 – математический класс, я с ними со второго класса занимаюсь олимпиадной математикой. В этом учебном году они впервые принимали участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по математике, и все стали победителями или призерами. Они наравне с шестиклассниками решают задачи. В прошлую игру я провела эксперимент: всем дала задачи 6-го класса. И все справились! Олимпиадная математика – циклична, она рассчитана на разный возраст.

- Как проходит день в летней математической школе?

- В первой половине дня обычно – новая тема. За рамками школьной программы. Детям выдаются задачи по так называемой системе листков Н.Н. Константинова. Это выдающийся советский и российский математик и педагог, сделавший невероятно много для математического образования. Он разработал многопредметный турнир Ломоносова, который проходит до сих пор. И когда открывались московские олимпиадные школы, была придумана эта система листков. На листках изложена теория и дальше – подборка задач. Фактически, работа с ребенком идет один на один.

Нам помогают старшеклассники, чтобы каждый ребенок мог поговорить. Они должны уметь объяснить решение, недостаточно просто записать в конце ответ. Основная цель – подготовка к математическому бою, который мы обычно проводим в конце смены. В первой смене у нас было две команды – по восемь человек. Я стараюсь учитывать способности детей и подбираю им посильные задачи. В каждой команде есть капитан, который должен распределить задачи между участниками. Если распределение происходит правильно, матбой получается очень интересным.

Кстати, в том числе и благодаря таким каникулярным занятиям команда нашего лицея несколько лет подряд побеждает на региональном турнире «Шаг в математику» в центре «Интеллект» в Лисьем Носу.

- А чем еще занимаются ребята, кроме решения математических задач?

- Во второй половине дня мы обычно приглашаем старшеклассников. Занимательную физику, химию, астрономию у нас ведут ребята, окончившие девятый, десятый классы – победители и призеры регионального этапа школьной олимпиады. Тем самым мы разнообразили программу, расширили спектр занятий. Наши олимпиадники показывают очень интересные опыты со зрелищными эффектами.

Так, начиная с четвертого и до десятого класса наши ученики общаются между собой. Выстраивается вертикальная линия матклассов.

В конце смены у нас проходит подведение итогов и торжественная выдача свидетельств о прохождении курса математики в летней математической школе – при поддержке центра «Успех» Информационно-методического центра. Плюс подарки. В этом году ребята получают очень интересные книжки о занимательной математике.

Екатерина Дзюба