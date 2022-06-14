Вузы начинают приемную кампанию

Российские вузы и их филиалы готовы к старту приемной кампании. В этом году увеличено число бюджетных мест. 73% из них отдается региональным вузам. Большинство бюджетных мест выделено на инженерные, педагогические, медицинские специальности. Представители этих профессий наиболее востребованы для импортозамещения и эффективного социально-экономического развития страны.

«Российские вузы и их филиалы готовы к старту приёмной кампании. В этом году на бюджетные места смогут поступить более 64% выпускников школ. Для них выделено 588044 места. В этом году абитуриенты смогут подать документы лично, по почте и в электронной форме через сайт университета или суперсервис «Поступление в вуз онлайн», — отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Сейчас в России 974 вуза подключены к суперсервису «Поступление в вуз онлайн». Подать документы могут абитуриенты из любых регионов России.

Как пояснили в Ленинградском государственном университете им. А.С. Пушкина, документы для поступления можно подать лично, направить по почте или предоставить онлайн через суперсервис, а также через личный кабинет на сайте вуза lengu.ru. Регистрация здесь начнется уже завтра, 15 июня.

По вопросам поступления в российские вузы в Минобрнауки работает горячая линия: +7(800)301-44-55.