Изварские сыры заменили французские

История сыроварения для семьи Галановых началась в 2016 году с первой пятилитровой кастрюли сыра. Сегодня «Галановъ и Ко», что в деревне Извара Волосовского района, перерабатывает 4 тонны молока в месяц и выпускает 20 сортов уникального продукта. Место для жизни и труда Мила и Константин Галановы выбрали не случайно: «извара» во многих славянских языках означает «творог» или «домашний сыр», хотя живший поблизости русский философ и художник Н.К. Рерих считал, что название деревни имеет индийские корни и означает «Господь», «Всевышний». Места здесь действительно волшебные — буквально наполненные теплом и светом.

Решиться на переезд в глубинку и запуск своего дела молодой семье было нелегко. Ещё несколько лет назад они жили в частном доме под Пушкином, владели собственной студией дизайна. Сегодня Галановы понимают, что сделали правильный выбор. Признание на выставках «Лучший сыр России», дипломы престижных конкурсов, презентация продукции на Красной площади — тому подтверждение. А главная награда за их труд — отзывы покупателей, которые признаются: с такой молочной продукцией импортные сыры не нужны!

Хотя начинали Галановы именно с изучения рецептов зарубежных профессионалов-сыроделов. Но потом пришли к выводу, что надо искать свои оригинальные рецепты, а не стремиться делать продукт, как у кого-то. Можно сказать, что свою нишу они нашли: это твёрдые и полутвёрдые сыры без искусственных консервантов.

— Наибольшей популярностью пользуется «Губернский сыр», 8 сортов которого производится с различными добавками: с травами, орехами или паприкой. За каждым видом сыра свой уход. Сыр «Бражникъ», например, купаю в вине, а после ежедневно намываю вином. Стараюсь для каждого покупателя подобрать свой сыр, — говорит хозяйка сыроварни.

Молоко закупают в соседней деревне — у хозяйства «Рабитицы». Его качество проверяет муж Константин, инициатор проекта, на нём лежат все производственные вопросы. Мила же общается с покупателями. Пока справляются сами, взяли только одного помощника. Но сейчас уже понимают: надо расти, покупать ещё один котел, чтобы увеличить производство сыра.

Сегодня у семьи нет дома, они живут прямо на ферме. В собственности пары – участок, сыроварня и ещё помещение, требующее ремонта. Возможно, там появятся и гостевые комнаты для желающих пройти мастер-классы. Туристы — частые гости сыроварни, все субботы и воскресенья заняты, хозяева работают без выходных. Благодаря посетителям появилась возможность приобрести новое оборудование, кстати, оно отечественное, ярославское.

На вопрос о поддержке со стороны областного правительства, Галановы отвечают, что скоро собираются подавать на грант по совету губернатора.

— Нам было приятно, что Александру Юрьевичу понравился наш сыр, он заглянул к нам во время визита в Волосовский район, — признаются в семье сыроделов Галановых.

Мила с удовольствием принимает участие в благотворительных акциях. Так, недавно на Дне защиты детей в Волосовской больнице она угощала детей сырными конфетами и прочими деликатесами. В акции приняли участие и другие местные предприниматели. Кстати, вместе с Галановыми они собираются продвигать бренд «Изварская мануфактура».

Для тех, кто также готов стать сыроделом, Мила советует:

— Попробуйте не просто в домашних условиях сварить сыр, но и продать его. Когда вы поймете, что это нравится не только вам, тогда можно начинать.

Елена Владимирова