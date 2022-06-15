Качество в интересах России

По легенде, древнегреческая богиня Афродита появилась на свет из морской пены. Похожее чудо рождения каждый день могут наблюдать и работники предприятия «Полифас» в Гатчине. Здесь прекрасно освоили технологию вспененного пластика. Вот зашумела машина-экструдер, в которую загрузили полимерное сырьё, запустились процессы вспенивания, охлаждения и формировки… Проходит совсем немного времени, а на выходе из станка полимерная пена уже превращается в материалы для теплоизоляции, средства упаковки, в инвентарь для бассейна и даже фитнес-коврики. Такие разные и такие полезные товары отправятся из Гатчины в строймаркеты и простые магазины по всей России.

Разнообразие продукции подкреплено её качеством: за 19 лет работы здесь научились создавать товары, которые выигрывают конкуренцию у европейских аналогов.

— Наша продукция соответствует международным стандартам, — утверждает генеральный директор компании Виктор Федоренко. — В каких-то направлениях наша продукция является 100%-ным аналогом зарубежной, а в чём-то наши материалы даже лучше, так что по качеству мы конкурентоспособны.

Лидирует «Полифас» не только в производстве, но и в импортозамещении. Санкции не повлияли на их работу, ведь компания достигла максимально возможной доли импортонезависимости: всего 9% сырья покупается за рубежом.

— Сырьё берём от компании «Сибур» или Новополоцкого завода в Беларуси, применяем современные энергосберегающие технологии, — уточняет Виктор Федоренко.

На предприятии в Гатчине работает около 100 человек, в основном это местные жители. Потребность в кадрах всё-таки существует: трудно найти специалистов, которые умеют работать с экструдерами, машинами для формирования пластичных материалов. В наших учебных заведениях просто не существует обучения по этой специальности.

В распоряжении компании 12 тыс. кв. метров складских помещений, где постоянно кипит работа: идёт отгрузка и в Ленобласть, и в другие регионы, ведь в её активе более 400 товарных наименований. «Полифас» производит в год порядка 3-4 тысяч тонн полиэтилена, 4-5 млн кв. метров рулонной продукции, более 1 миллиона километров теплоизоляционных труб.

В планах — дальнейшее расширение производства и развитие технологий. Сегодня здесь даже оборудование изготавливают под свои нужды.

— Сейчас пока работают станки, собранные из комплектующих из разных стран: Германии, Италии, Кореи. Но последние три года мы уже сами научились изготавливать станки для производства своей продукции, — говорит Виктор Федоренко.

— Не вижу проблем, что не успели что-то завершить по импортозамещению, сделаем то, что в интересах России, — сказал президент РФ Владимир Путин.

Промышленность Ленинградской области так и работает — в интересах России.

Елена Владимирова